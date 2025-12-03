كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام مستشفى أم المصريين بالجيزة

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين.

قطع المياه عن عدد من المناطق

وأوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح تتطلب قطع المياه عن عدد من المناطق، وتشمل: "المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل – وجزء من مدينة الجيزة"، وذلك لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وإذ تأسف الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، فإنها تؤكد بذل أقصى الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت.

الدفع بسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة بجانب فرق الإصلاح الفنية

وأكدت الشركة أنه تم الدفع بسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة بجانب فرق الإصلاح الفنية، لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

كما توفر الشركة سيارات مياه شرب نظيفة بالمناطق المتأثرة لحين انتهاء أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بشكل طبيعي، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

وفي سياق آخر كان قد عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع وفد من البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) لمتابعة التقدم في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمحافظة الأقصر القائم على النتائج، وذلك بمشاركة ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في إطار متابعة جهود الدولة للنهوض بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الإفريقي للتنمية

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الإفريقي للتنمية، ودور هذه الشراكة في دعم مسيرة التطوير بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير، الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الـ10 الماضية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية، وتحسن نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي بشكل كبير وخاصة نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف المصري والتي ارتفعت من ١٢٪؜ في عام ٢٠١٤ إلى ٦٠٪؜ في عام ٢٠٢٥، وتطوير منظومات التشغيل والصيانة.

وأوضح أن هذه الإنجازات تبلورت في إعداد استراتيجية العمل بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050 وقانون المياه (قانون رقم 172 لسنة 2025)، واللذان يفتحان المجال أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

آلية الصرف مقابل النتائج (RBF) المطبقة

من جانبه، أشاد الدكتور عبد الرحمن ضياو ( Abdourahmane Diaw) رئيس البعثة، المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية، بنسب التقدم التي تحققت في مشروع الأقصر وجودة تنفيذ الأعمال.

كما أثنى ميتشيرا تشيراو Mtchera J Chirwa، مدير إدارة الصرف الصحي والمياه بالبنك الإفريقي للتنمية، على آلية الصرف مقابل النتائج (RBF) المطبقة بالمشروع، مؤكدًا أنها نموذج ناجح يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق نتائج قابلة للقياس وربط التمويل بالأداء الفعلي، مما سينعكس بالإيجاب على تعزيز دور مشروعات المياه والصرف الصحى بورقة الفرص الاستراتيجية التي يعدها البنك حاليا تمهيدا لمناقشتها مع الجانب المصرى.

كما أعرب أوسينو جين Ousseynou Guene)) عن تطلعه إلى تعميم تجربة النجاح المحققة في مشروع الأقصر من خلال نشر آلية الصرف مقابل النتائج في مشروعات البنك الأخرى، بما يرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات ويدعم استدامتها.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سيد إسماعيل، عن شكره لفريق العمل بوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مشيدًا بجهودهم الدؤوبة ومتابعتهم المستمرة لإنهاء المشروع وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الجداول الزمنية المستهدفة.

وفى ختام اللقاء، أكد نائب الوزير، على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني الوارد في اتفاقية التمويل الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الأفريقي للتنمية، مشيرا إلى أهمية مشروعات البنية التحتية في تحسين جودة حياه المواطنين تماشيا مع توجهات الدولة المصرية.

