إخلاء سبيل صاحب محل أغذية تسبب في تسمم 6 طالبات بمصر الجديدة

 أمرت نيابة مصر الجديدة بإخلاء سبيل صاحب محل أغذية تسبب في تسمم  6 طالبات بمدرسة شهيرة بمنطقة مصر الجديدة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوصول الطلاب في حالة إعياء شديد بعد شرائهم سلع غذائية من سوبر ماركت بجوار المدرسة في منطقة مصر الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة تضمن ورود بلاغا بتعرض 6 طالبات بمدرسة شهيرة بحالة إعياء وقيء وألم حاد في البطن.


وبالانتقال والفحص تبين نقل الطالبات للمستشفى وتبين شرائهم سلع غذائية من سوبر ماركت بجوار المدرسة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

