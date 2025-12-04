الخميس 04 ديسمبر 2025
تحقيقات في تسمم 6 طالبات بمدرسة شهيرة بمصر الجديدة

تسمم طلاب في القاهرة
تسمم طلاب في القاهرة
تواصل الأجهزة الأمنية، التحقيقات في تسمم  6 طالبات بمدرسة شهيرة بمنطقة مصر الجديدة، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات، حول الواقعة، للتأكد إن كانت هناك شبه جنائية من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوصول الطلاب في حالة إعياء شديد بعد شرائهم سلع غذائية من سوبر ماركت بجوار المدرسة في منطقة مصر الجديدة.

 

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة مصر الجديدة تضمن ورود بلاغا بتعرض 6 طالبات بمدرسة شهيرة بحالة إعياء وقيء وألم حاد في البطن.

بالانتقال والفحص تبين نقل الطالبات للمستشفى وتبين شرائهم سلع غذائية من سوبر ماركت بجوار المدرسة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تسمم 14 طالبا في مدرسة ثانوية بتركيا

إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في قنا

تحقيقات في تسمم 6 طالبات بمدرسة شهيرة بمصر الجديدة

