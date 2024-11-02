السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرار جديد من جامعة الأزهر بشأن متابعة مدينة الطالبات بالأقصر بعد حادث التسمم

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو
ads

أصدرت جامعة الأزهر قرارا عاجلا بعد أزمة واقعة التسمم التي شهدتها المدينة الجامعية للطالبات بكلية البنات الأزهرية في مدينة طيبة بمحافظة الأقصر.

 

قرار جديد من جامعة الأزهر بعد حادث تسمم طالبات الأقصر

وكلف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بتشكيل لجنة يرأسها الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وعضوية الدكتور حسن السيد ياسين، مدرس بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، والدكتور حسين محمد حفني، مدرس بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، والدكتور عمر عبد الصمد عبد الباقي، مدرس بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، والدكتور مصطفى عبد الخالق محجوب، إدارة الشئون القانونية بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة.

كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة

ووجه رئيس جامعة الأزهر، اللجنة المشكلة الجديدة، بالإشراف والمتابعة على المدينة الجامعية بكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، وذلك بدلا من الإشراف عليها من خلال عميد الكلية.

وألغى رئيس جامعة الأزهر بهذا القرار، كل القرارات المخالفة له، على أن تقوم اللجنة المشكلة الجديدة بمباشرة أعمالها في الإشراف والمتابعة على كل أعمال وأنشطة المدينة الجامعية للطالبات لمنع تكرار المخالفات والتي كان أخرها حادث التسمم.

وشهدت الفترة الماضية حادثة تسمم لبعض طالبات جامعة الأزهر بالمدينة الجامعية في مدينة طيبة بالأقصر 
 

txt

شيخ الأزهر: مستعدون لدعم مسلمي البيرو بالمنح الدراسية وبرامج تدريب الأئمة

txt

بعد واقعة التسمم، رئيس جامعة الأزهر ونائبه للوجه القبلي يتناولان وجبة العشاء مع طالبات الأقصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

جامعة الأزهر المدينة الجامعية للطالبات جامعة الأزهر للوجه القبلي رئيس جامعة الأزهر كلية البنات الأزهرية مدينة طيبة محافظة الأقصر كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر: ندين جميع أشكال العنف ونطالب بوقف القتل والتدمير بغزة

بعد واقعة التسمم، رئيس جامعة الأزهر ونائبه للوجه القبلي يتناولان وجبة العشاء مع طالبات الأقصر

الأكثر قراءة

هل يحدث تعويم للجنيه خلال الفترة المقبلة؟ خبير اقتصادي يوضح

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

الأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي

شعبة البيض تكشف مفاجأة عن سعر ووزن المستورد، ورئيس مواطنين ضد الغلاء يرد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله

شاهد، هدف حسين الشحات في مرمى سيراميكا من أرض الملعب

منوعات

المزيد

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوي على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

رصاص ودماء، احتفالات الهالوين في أمريكا تتحول إلى فوضى

كويكب صغير يغادر مدار الأرض ويتجه نحو الشمس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 02- 11- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها في الصلاة والشكر، ما أنواع السجود وسننه وفضائله؟

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الرحمن؟

أبرز الأدعية المستحب ترديدها مع سقوط الأمطار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads