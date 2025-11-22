السبت 22 نوفمبر 2025
تسمم 14 طالبا في مدرسة ثانوية بتركيا

الشرطة التركية
ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه تم نقل 14 طالبا من مدرسة ثانوية خاصة في منطقة غبزة التائبة بولاية قوجه إيلي التركية إلى المستشفى بعد إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة دجاج في مقصف المدرسة.

وأكدت التقارير أن  الطلاب تعرضوا لأعراض الغثيان والتقيؤ بعد تناولهم الوجبة، حيث تم إبلاغ الكادر التعليمي بالحادث، ما استدعى تدخل فرق طبية وشرطية في الموقع. 

ونقل الطلاب على إثر ذلك إلى عدة مستشفيات في المنطقة، وذكرت المصادر الطبية أن حالتهم الصحية مستقرة.

كما قامت فرق التفتيش التابعة لمديرية الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية في غبزة بسحب عينات من الدجاج المقدم في المقصف لإخضاعها للفحص المخبري، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث.

