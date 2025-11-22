18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أنه تم نقل 14 طالبا من مدرسة ثانوية خاصة في منطقة غبزة التائبة بولاية قوجه إيلي التركية إلى المستشفى بعد إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة دجاج في مقصف المدرسة.

تسمم 14 طالبا في مدرسة ثانوية بتركيا

وأكدت التقارير أن الطلاب تعرضوا لأعراض الغثيان والتقيؤ بعد تناولهم الوجبة، حيث تم إبلاغ الكادر التعليمي بالحادث، ما استدعى تدخل فرق طبية وشرطية في الموقع.

ونقل الطلاب على إثر ذلك إلى عدة مستشفيات في المنطقة، وذكرت المصادر الطبية أن حالتهم الصحية مستقرة.

كما قامت فرق التفتيش التابعة لمديرية الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية في غبزة بسحب عينات من الدجاج المقدم في المقصف لإخضاعها للفحص المخبري، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.