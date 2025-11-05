المركز القومي للمسرح والموسيقى يعلن عودة إصدار مجلة ألوان، اعرف التفاصيل

أعلن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، عن إعادة إصدار مجلته "ألوان" بمنظور مختلف، في إطار رؤيته الجديدة، التي تعتمد استراتيجة الاشتباك الثقافي مع الواقع، وتعيد قراءة أجزاء من الماضي لتستشرف المستقبل.

بيان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

وجاء في بيان المركز القومي للمسرح عن عودة المجلة: “بهذه المناسبة تدعو أسرة تحرير المجلة الكتاب، الباحثين، الصحفيين، والنقاد للمساهمة في العدد الأول من الإصدار الثاني الجديد”.

ملامح مجلة ألوان

وتابع البيان: “أولا.. نطاق النشر.. تقدم (ألوان) صحافة رصينة، وتتناول الموضوعات المتعلقة بالفنون المختلفة، المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وترحب بالتناولات المختلفة، وزاوية المنظور الجديدة، والرؤى غير النمطية لأي مما يتعلق بمجالاتها.. كما ترحب بالترجمات المتعلقة بالموضوعات ذاتها على أن تكون موجهة للقارئ العربي، المصري في المقام الأول وضمن مشهده الثقافي”.

ويضيف بيان المركز القومي للمسرح: “وتنشر ألوان المقال المطول، والدراسة، وعروض الكتب، والبروفايل، والمراجعات النقدية، وإعادات قراءة، ومساءلة الموروث الفني والثقافي، والدراسات القصيرة التي تطرح إشكاليات جديدة، ومعالجات مختلفة”.

اشتراطات النشر

وأردف البيان: حرصًا على تقديم محتوى يليق بالقارئ نلزم أنفسا وكتابنا الأعزاء بالأسس التالية:

١- أن تكون المادة أصلية وغير منشورة ورقيًا أو إلكترونيا في أية وسيلة نشر أخرى.

٢- أن تتراوح المادة المنشورة بين ٨٠٠ إلى ٢٠٠٠ كلمة كحد أقصى.

٣- أن تكون المادة المرسلة جزء من اهتمامات المجلة، مسرح، موسيقى، فنون شعبية، حصرًا.

٤- يجب أن تتمتع المادة المرسلة بزوايا جديدة في الرؤية والتناول، وأن تواكب العصر، وأن تستلهم التطور المذهل في دراسات الفنون.

ثالثا.. آلية النشر

ترسل المواد حصرًا على البريد الإلكتروني للمجلة.

تلتزم إدارة التحرير بالرد خلال أسبوعين، وإخطار الكاتب بقبول المادة وإدراجها للنشر، أو الاعتذار عن قبولها.

يرفق بالموضوعات سيرة ذاتية مختصرة للكاتب وصورة شخصية، ووسائل التواصل معه، ويتم تقدير مكافأة النشر بما يتناسب والهيكل المالي للمجلة.

واختتم البيان: “ يأتي إصدار مجلة (ألوان) ضمن استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لتعزيز الوعي الثقافي والفني، وإبراز دور الموروث المصري في تشكيل الهوية الوطنية، وفتح آفاق جديدة للحوار حول سبل استثماره في الحاضر والمستقبل، من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية- قطاع المسرح”.

