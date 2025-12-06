بوصيلة: ضرورة تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتكنولوجي وتعميق ارتباطه بمجتمع الأعمال

18 حجم الخط

شهد ملتقى التعليم العالي «إديوجيت» في دورته الثامنة عشرة اجتماعًا برئاسة الدكتور عمرو بوصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم.

وضم الاجتماع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ووكالة التعاون الألماني GIZ، والسفارة الإيطالية، ووكالة التعاون التنموي الإيطالية AICS، ومؤسسة التدريب الأوروبية ETF، ومدارس WE، ومستشار وزير الاتصالات، بالإضافة إلى المجلس الثقافي البريطاني والسفارة الكندية.

وشدد الدكتور عمرو بوصيلة خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتكنولوجي، وتعميق ارتباطه بمجتمع الأعمال، مع التوسع في آليات خلق فرص العمل الداخلية والخارجية للطلاب، خاصة من خلال المعرض المصاحب لمنتدى «EduTech»، الذي يُعد منصة مهمة لعرض التقنيات الجديدة وتواصل الشركات المتخصصة مع الطلاب والخريجين.

تدويل التعليم التقني والتكنولوجي

ومن جانبه، أشاد الدكتور علي شمس الدين، رئيس «إديوجيت»، بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في التنسيق مع الجامعات التكنولوجية الجديدة، ودفع جهود تدويل التعليم التقني والتكنولوجي، وإتاحة منصات عالمية — ومنها المنصة اليابانية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي — لطلاب التعليم الفني.

واتفق الشركاء الدوليون على حزمة من الأولويات والمحاور الرئيسة للدورة المقبلة، تعكس احتياجات سوق العمل وتوجهات التطوير في التعليم الفني، حيث شملت: تعزيز قدرات الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوسيع مسارات التدريب في الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى دعم سياسات رفع التنافسية وتنظيم الأعمال بما يسهم في الحد من الاقتصاد غير الرسمي.

كما أكد الشركاء استمرار دعم هيئة ضمان جودة التعليم الفني «إتقان»، والإسراع في استكمال إنشاء مجالس المهارات القطاعية، إلى جانب تنشيط قطاعات السياحة والزراعة والتعدين داخل منظومة التعليم الفني بما يتسق مع خطط التنمية الوطنية.

