الاتحاد الأوروبي: السودان يشهد جرائم ممنهجة تعيد إنتاج أنماط الإعدام والتجويع القسري

أطلقت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، تحذيرات قوية بشأن طبيعة الانتهاكات الجارية في السودان، مؤكدة أن ما يشهده البلد يعيد إنتاج أنماط من الجرائم التي سبق أن وثقتها المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسها الإعدام الجماعي واستخدام التجويع كسلاح حرب، وهي ممارسات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في السودان انتهاكات ممنهجة تعيد مشاهد الماضي وتعمّق المعاناة

وأكدت زاريتا، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “القاهرة الإخبارية” أن الجرائم المرتكبة في السودان ليست حوادث فردية أو عشوائية، بل تمثل جزءًا من سلسلة مبرمجة تستخدم فيها وسائل عنيفة لفرض واقع جديد بالقوة.

وأوضحت أن أنماط الانتهاكات الحالية تشبه في جوهرها ما سبق أن وثقته المحكمة الجنائية الدولية في سنوات سابقة، سواء من حيث عمليات القتل الجماعي أو ممارسات التجويع المتعمد لمدنيين في مناطق النزاع.

وشددت على أن مثل هذه الأساليب تُستخدم لإعادة تشكيل الخريطة السكانية وخلق ضغوط إنسانية هائلة، معتبرة أن الوضع يتطلب تحركًا دوليًا أكثر صرامة.

الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة استمرار الأوضاع الحالية بالسودان

وحذرت زاريتا من خطورة الاستمرار في غضّ الطرف عن الانتهاكات، مؤكدة أن التجارب السابقة في السودان ودول أخرى أثبتت أن التغاضي عن الجرائم يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وامتداد دوامة العنف.

وأشارت إلى أن القضاء الدولي والمؤسسات المعنية يجب أن تتبنى موقفًا موحدًا لضمان وقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن المساءلة – بحسب وصفها – هي الركيزة الأساسية لأي سلام مستدام.

الاتحاد الأوروبي يتحرك لجمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات بالسودان

وفي مداخلة أخرى عبر البرنامج ذاته، أوضحت مستشارة الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تعمل عبر مسارات متعددة لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان. وتشمل هذه المسارات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، واللجان التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب تحليل المعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية بهدف جمع الأدلة حول الانتهاكات.

وأضافت أن هناك مراقبة دقيقة للبنى التحتية التي تعتمد عليها قوات الدعم السريع، فضلًا عن تتبع شبكات الدعم اللوجستي المرتبطة بها بهدف تقليص قدرتها على تنفيذ مزيد من الاعتداءات.

وأكدت زاريتا أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون عنصرًا مركزيًا في أي حلّ لـ الأزمة السودانية، داعية إلى تبنّي نهج «هجين» يعتمد على القيادة الإفريقية بدعم المجتمع الدولي. وأوضحت أن العدالة لا يمكن أن تُفرض من الخارج فقط، بل ينبغي أن تكون نتاجًا لعملية سياسية يقودها السودانيون أنفسهم، مع ضمان آليات محاسبة فعّالة تمنع تكرار الجرائم.

وحذرت من أن الإفلات من العقاب كان دائمًا أحد الأسباب الرئيسية في تجدد الأزمات داخل السودان، مشددة على ضرورة التعلم من دروس الماضي.

