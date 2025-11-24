مدبولي يشهد غدًا توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة مصرية إيطالية

18 حجم الخط

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح غدٍ الثلاثاء، احتفالية كبرى لتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني والمهني في مصر.

تُعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا رائدًا في مجال التعليم الفني، حيث تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، من خلال تقديم برامج دراسية متخصصة تتوافق مع احتياجات الصناعة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وستشمل البروتوكولات المزمع توقيعها شراكات استراتيجية بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية والشركات الصناعية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميات والمؤسسات التعليمية الإيطالية المرموقة.

تهدف هذه الشراكات إلى نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم التكنولوجي، بما يضمن جودة التعليم وتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.

يُتوقع أن تسهم هذه البروتوكولات في توسيع قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة التخصصات المتاحة، وتقديم فرص تعليمية متميزة للشباب المصري، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي.

