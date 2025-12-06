خبيرة: إغلاق المجال الجوي لفنزويلا محاولة لعزل نظام مادورو

18 حجم الخط

كشفت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف والخبير في الشؤون السياسية الصينية، أن ما يشهده المجال الجوي الفنزويلي حاليًا من "تشويش كهرومغناطيسي" فوق البحر الكاريبي يندرج ضمن النشاط العسكري الأمريكي، ويشكل جزءًا من محاولات عزل الحكومة الفنزويلية ونظام الرئيس نيكولاس مادورو عبر ضغوط متعددة المستويات.

وأكدت حلمي، في تصريح خاص، أن خطوة إغلاق المجال الجوي الفنزويلي تُدار كجزء من "سياسة الضغط القصوى الأمريكية" التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب تجاه فنزويلا، بهدف تغيير نظامها بالقوة والإتيان بنظام موالٍ لواشنطن يحافظ على المصالح الأمريكية في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية.

تحذيرات أمريكية وشلل كامل في حركة الطيران

وأشارت الخبيرة إلى أن التطورات الأخيرة بلغت ذروتها مع تزايد التحذيرات الصادرة عن (إدارة الطيران المدني) الأمريكية بعدم السفر إلى فنزويلا، مما دفع شركات طيران دولية إلى تجنب الأجواء الفنزويلية.

وأكدت الدكتورة نادية حلمي أنه في نهاية شهر نوفمبر 2025، توقفت حركة الطيران فوق فنزويلا بشكل كامل تقريبًا بعد التحذيرات الأمريكية لشركات الطيران.

في المقابل، ردت العاصمة كاراكاس بـ إلغاء تراخيص ست شركات طيران علقت رحلاتها إلى البلاد، وهي: "إيبيريا" (إسبانية)، و"تاب" (برتغالية)، و"أفيانكا" (كولومبية)، و"لاتام" و"جول" (برازيلية/تشيلية)، و"توركش إيرلاينز" (تركية).

ووصفت سلطات الطيران الفنزويلية هذا التعليق بأنه "مشاركة في أعمال إرهاب الدولة التي تروج لها حكومة الولايات المتحدة"، مؤكدة أنها ستعاقب الشركات بمنعها من التحليق فوق الأراضي الفنزويلية.

الحشد العسكري والتأثير الفوري على الخرائط الجوية

تابعت حلمي موضحة أن الإغلاق الكامل للمجال الجوي الفنزويلي، الذي أعلنه الرئيس ترامب، جاء في ظل حشد عسكري أمريكي غير مسبوق في منطقة البحر الكاريبي، ما أثار تساؤلات واسعة حول الخطوات القادمة.

وعكست الخرائط الجوية المباشرة، عبر مواقع تتبع الطيران المدني، التأثير الفوري للتصعيد؛ حيث اختفت حركة الطائرات التجارية تقريبًا فوق الأجواء الفنزويلية، وشهدت مطارات أمريكا اللاتينية حالة من الارتباك بسبب الإلغاء الجماعي للرحلات.

واستمر الطيران الفنزويلي وبعض الشركات التابعة للدول الحليفة لكاراكاس في التحليق نحو المجال الجوي المحلي، على الرغم من اتساع دائرة التحذيرات.

وأشارت الدكتورة نادية حلمي إلى أن تصريحات الولايات المتحدة في 29 نوفمبر 2025، التي زعمت فيها وجوب اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقًا، قوبلت ببيان فنزويلي رسمي عارضها بشدة، معتبرًا أنها تنتهك مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقد أعربت العديد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي عن معارضتها لمحاولة تغيير النظام السياسي بالقوة.

وفي هذا السياق، كان الموقف الصيني رافضًا إزاء الحصار المفروض على فنزويلا فقد صرح "لين جيان"، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، في 3 ديسمبر 2025، بأن "الصين تعارض بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لفنزويلا"، داعيًا واشنطن إلى رفع العقوبات الأحادية وغير القانونية، بما في ذلك أي شكل من أشكال الحصار الجوي.

وأكد "لين جيان" أن "الصين تعارض أي أعمال تنتهك سيادة وأمن الدول الأخرى"، وحث جميع الأطراف على التمسك المشترك بوضع منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي كـ "منطقة سلام".

