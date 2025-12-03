روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن "فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، مشيرًا إلى أن "نظام مادورو يسمح بتهريب الكوكايين والمخدرات المنتجة بكولومبيا عبر أراضي فنزويلا إلى بلادنا".



وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أضاف روبيو أن "النظام الفنزويلي مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة بأسرها"، لافتًا إلى أن "الرئيس ترامب أصدر تفويضًا بمهمة لمكافحة المخدرات في المنطقة".

وتابع الوزير الأمريكي أن "كون مادورو مستاء من التفويض الرئاسي ضد المخدرات يشير إلى أنها تهرب من فنزويلا"، مؤكدًا أن "مادورو أبرم خمس صفقات مع أطراف مختلفة على مدار السنوات الماضية وقد خرقها جميعًا".



