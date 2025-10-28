الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية حول مصرع شخص سقط من أعلى عقار بالتجمع

كشفت تحقيقات  نيابة القاهرة الجديدة حول مصرع شخص لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل كمبوند سكني بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة. 

سقوط شخص من الطابق الرابع بالتجمع 
 

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع داخل كمبوند سكني بالتجمع الثالث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الضحية سقط من الطابق الرابع أثناء محاولته النزول من سطح العقار إلى إحدى الشقق، إلا أنه فقد توازنه وسقط أرضا، مما أسفر عن وفاته في الحال
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

