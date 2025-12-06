السبت 06 ديسمبر 2025
بـ 3.1 مليون جنيه، "السلم والثعبان 2" يتصدر إيرادات الجمعة

أبطال السلم والثعبان
أبطال السلم والثعبان
حقق فيلم “السلم والثعبان” بطولة الفنان عمرو يوسف ليلة أمس الجمعة، إيرادات بلغت 3 ملايين و102 ألف جنيه  ليحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

فيلم “السلم والثعبان 2” هو الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي عرض في عام 2001، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا.

الجزء الثاني بطولة عمرو يوسف، ويضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

 

ويقدم الجزء الثاني بأحداث جديدة ومختلفة عن الجزء الأول الذي عرض قبل 24 عاما من إخراج طارق العريان أيضا.

 

وكان قد كشف النجم عمرو يوسف عن سبب تقديمه الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان 2.. لعب عيال". 

وقال عمرو يوسف خلال لقائه مع “فيتو”: “إللي حمسني للفيلم، إني بحب الجزء الأول منه واللي حمسني أكتر وأكتر إني بشتغل مع مخرج كبير، وأنا بحبه جدا وهو طارق العريان”. 

 

youtube

 

وعن ظهور زوجته كندة علوش برفقته على ريد كاربت بعد غياب، قال: “سعيد جدا بوجودها النهاردة، ومستني رأيها في الفيلم”. 

العرض الخاص لفيلم “السلم والثعبان 2”

وخطف الثنائي عمرو يوسف وأسماء جلال عدسات الكاميرات في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"، الذي أقيم مؤخرًا في أحد المولات الكبرى على طريق السخنة.

