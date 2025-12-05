الجمعة 05 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه فى البنك المركزى بختام تعاملات الأسبوع

الدينار الكويتي، واصل سعر الدينار الكويتي  استقراره مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي والبنوك المصرية، خلال ختام حركه تعاملات الأسبوع.

<span style=
أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى المصرى 

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطنى 

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول 

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

154.76  جنيه للشراء.

155.23 جنيه للبيع.

أسباب قوة الدينار الكويتي

-الاقتصاد القوي المدعوم بصادرات النفط.
-السياسة المالية الحكيمة للبنك المركزي الكويتي.
-نظام سعر الصرف المرتبط بسلة عملات بدلًا من الاعتماد على عملة واحدة، مما يوفر استقرارًا أكبر.
-انخفاض معدل التضخم واستقرار النظام المصرفي.

الدينار الكويتي يحافظ على مكانته مقابل الجنيه

وفي ظل حالة الترقب التي يشهدها  السوق المصرفي المصري، يواصل الدينار الكويتي الحفاظ على مكانته كأعلى العملات الأجنبية سعرًا مقابل الجنيه المصري، مدعوما بقوة الاقتصاد الكويتي واستقرار السياسات النقدية في دولة الكويت ويأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

يبقى سعر الصرف خاضعًا لتقلبات العرض والطلب، والمتغيرات الإقليمية والعالمية، فإن متابعة تحركات الدينار مقابل الجنيه تظل ضرورية، سواء للمواطنين أو المستثمرين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الواردات، والتحويلات المالية، والقدرة الشرائية في الداخل المصري.

