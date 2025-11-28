بعد انتشار مصحف محرف، دولة التلاوة يكشف مفاجأة عن نشأة إذاعة القرآن الكريم (فيديو)

18 حجم الخط

قدّم برنامج "دولة التلاوة" تعريفًا شاملًا عن نشأة إذاعة القرآن الكريم، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من وجدان كل بيت مصري، وواحدة من أبرز منارات النور الروحي في العالم العربي والإسلامي.

فكرة إنشاء إذاعة متخصصة في بث القرآن الكريم انطلقت في أوائل الستينيات

وقالت آية عبدالرحمن، خلال تقديمها برنامج "دولة التلاوة"، المُذاع عبر قنوات الحياة، وسي بي سي، والناس: إن فكرة إنشاء إذاعة متخصصة في بث القرآن الكريم انطلقت في أوائل الستينيات، بعد ظهور مصحف مطبوع بشكل فاخر، يحتوي على تحريفات متعمدة في بعض آياته، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الدينية والثقافية بمصر، ودفع الدولة إلى التحرك العاجل لحماية كتاب الله من أي عبث أو تزوير.

وأوضحت آية عبدالرحمن، أن مصر كانت قد بدأت بالفعل في تنفيذ أول مشروع لجمع صوتي للقرآن الكريم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، والذي تم تسجيله على مجموعة من الأسطوانات، إلا أن هذا الجهد لم يكن كافيًا وحده، ما دفع وزارة الثقافة آنذاك، بقيادة الإعلامي الكبير الدكتور عبدالقادر حاتم، إلى اتخاذ قرار تاريخي بإطلاق موجة إذاعية متخصصة للقرآن الكريم.

إطلاق "إذاعة القرآن الكريم من القاهرة" في 25 مارس 1964

وأشارت إلى أن الحلم تحقق بصدور قرار جمهوري من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 25 مارس 1964، بإطلاق "إذاعة القرآن الكريم من القاهرة"، والتي بدأت بثها بتسجيل ثلاث ختمات مرتلة برواية حفص عن عاصم، بأصوات ثلاثة من أعظم قراء مصر: الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، ثم أضيفت لاحقًا ختمة رابعة بصوت الشيخ محمود علي البنا.

وأكدت أن إذاعة القرآن الكريم لم تكن مجرد موجة إذاعية، بل تحولت إلى شعاع نور يضيء البيوت والقلوب المصرية، وأصبحت رمزًا للهوية الدينية والثقافية، ورافدًا أساسيًا في تشكيل الوعي الديني السليم، حيث ارتبطت في وجدان المصريين بقدسية القرآن الكريم، وانتقلت من جيل إلى جيل، حاملة رسالة السماء إلى الأرض.

برنامج يعيد هيبة التلاوة وروحها

يهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية المتميزة في الترتيل والتجويد.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًّا على قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام التاسعة مساءً.

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة

يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز غير مسبوقة.. 3.5 مليون جنيه وتكريم للفائزين

ويقدّم البرنامج جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه.

