موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب إيلاند رود مباراة ليفربول وليدز يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

ومن المتوقع أن يعود محمد صلاح للتشكيل الأساسي للريدز اليوم أمام ليدز يونايتد، بعدما تواجد النجم المصري على دكة البدلاء في آخر مباراتين رفقة ليفربول، حيث لم يشارك ضد وست هام، بينما لعب الشوط الثاني أمام سندرلاند.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فيرتز، كييزا.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.



موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع سندرلاند، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بهدف لمثله.



ويحتل نادي ليفربول المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، تراجع مركزا ليتواجد بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج بعد الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثامن بعد قبل الجولة الـ 13.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 33 نقطة

2- مانشستر سيتي 28 نقطة

3- أستون فيلا 27 نقطة

4- تشيلسي 24 نقطة

5- كريستال بالاس 23 نقطة

6- سندرلاند 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- مانشستر يونايتد 22

9- ليفربول 22 نقطة

10- إيفرتون 21 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

17- ليدز يونايتد 14 نقطة

18- وست هام 12 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان.

