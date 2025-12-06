المشهد كان فظيعا، جسيكا ألبا تكشف سبب ظهورها عارية في فيلم "الأربعة المذهلون"

18 حجم الخط

كشفت الممثلة جيسيكا ألبا بصراحة عن تجربتها في تصوير فيلم "الأربعة المذهلون" Fantastic Four - 2005، مؤكدة أن "أسوأ مشهد" بالنسبة لها كان ظهور شخصيتها "سو ستورم" عارية فوق جسر.



وخلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي يوم الجمعة، قالت الفنانة الأمريكية الشهيرة: "اعتقدت أن ذلك كان فظيعًا. لقد كان مهينًا للغاية في الحياة الواقعية. نشأت في عائلة محافظة جدًّا، وأنا شخص متحفظ. كنت أرهَب ذلك المشهد لأسابيع. ما زلت أعاني من آثار تلك الفترة".

ورغم تلك التجربة، أكدت ألبا أنها "أحبت" الطريقة التي تحدّت بها شخصية "سو" الصور النمطية عن المرأة.

وأضافت: "كانت امرأة أنظر إليها بإعجاب. كانت أمًّا ومحبة ولطيفة، لكنها ليست ضعيفة، كانت تعبّر عن رأيها. كانت تملك بوصلة أخلاقية رائعة. يمكن لأي شخص أن يعتبرها قدوة. في تلك الفترة، غالبًا ما كانت النساء في مثل هذه القصص بحاجة إلى أن ينقذهن رجل أو أن يكنّ سبب المشكلة. الأمور تغيّرت الآن".

وشارك في بطولة الفيلم حينها أيضا الممثلون كريس إيفانز، ومايكل شيكليس، ويوان جروفود، والراحل جوليان ماكماهون.

وحين سُئلت ألبا عما إذا كانت قد شاهدت أداء فانيسا كيربي في فيلم Fantastic Four: First" Steps (2025)"، كشفت أنها لم تشاهد العمل بعد.

وقالت: "عادة أشاهد هذه الأفلام مع أطفالي، وإذا كان فيلم 'Sonic' معروضا، فابني يريد مشاهدته 85 مرة متتالية. عندما يتعلق الأمر بأفلام العائلة، فهم يقررون ما نشاهده. لكن يجب أن أقنعه لأن علينا رؤية الفيلم! أنا أحب مارفل، وأفلامهم ممتعة للغاية".

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت ألبا انفصالها عن زوجها كاش وارن بعد 16 عاما من الزواج.

وكان الثنائي قد التقيا لأول مرة خلال تصوير Fantastic Four في فانكوفر.

وكتبت ألبا على إنستجرام في يناير: "كنت في رحلة من الإدراك الذاتي والتحول لسنوات — كفرد وفي شراكة مع كاش. أنا فخورة بما حققناه خلال 20 عاما، وحان الوقت الآن لبدء فصل جديد من النمو والتطور كأفراد".

وأشارت إلى أطفالهما الثلاثة - هونر (17 عاما)، هيفن (14 عاما)، وهايز (7 أعوام): "نحن نمضي قدما بالحب واللطف والاحترام، وسنبقى دائما عائلة. أطفالنا هم أولويتنا القصوى ونطلب الخصوصية في هذا الوقت".

وفي أغسطس، ظهر وارن (46 عامًا) للمرة الأولى برفقة صديقته الجديدة، عارضة الأزياء هانا سون دُوير (25 عاما)، بعد أن شوهد الثنائي في عدة مناسبات في لوس أنجلوس.

أما ألبا، فترتبط حاليا بالممثل داني راميريز (33 عاما).

وقال مصدر لمجلة People في يوليو: "إنها تختبر العلاقة مع داني. لا يزال الأمر غير رسمي، لكن هناك انسجامًا".

وذكر المصدر: "كانت تحاول إبقاء الأمر سرًّا، لكن بعد تصويرهما أثناء عودتهما من كانكون، لم تعد تشعر بالحاجة لإخفائه. إنها تستمتع بوقتها معه، وهي لا تأسف بشأن حياتها وترغب في الاستمتاع قدر الإمكان".

