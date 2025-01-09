بعد 16 سنة زواج، اختفاء الشرارة والسعادة سبب انفصال جيسيكا ألبا وكاش وارن

كشف تقرير لمجلة people، أن كلا من الممثلة جيسيكا ألبا، وكاش وارن يكافحان للحفاظ على شرارة الزواج، ولكن لا توجد "دراما كراهية"، بين الثنائي، اللذين في طريقهما للطلاق، بعد 16 سنة زواج.

تفاصيل انفصال جيسيكا ألبا وكاش وارن

وفقًا لتقارير الصحفية، فإن الزوجين جيسكا ألبا، وكاش وارن، اللذين تزوجا عام 2008، وأنجبا ثلاثة أطفال معًا، انفصلا ويستعدان للطلاق، في الوقت الحالي، فيما لم يستجب أي من الطرفين للتعليق علي أخبار انفصالهما.

وأوضح، مصدر لمجلة PEOPLE، أن ألبا 43 عامًا، ووارين 45 عامًا، لا يزالان صديقين ويتعاونان في كل شيء من أجل الأطفال، قائلا: "بغض النظر عما يحدث الآن، يبدو أنهما سيظلان قريبين.. إذا تقدما بطلب الطلاق، فهذا ليس بسبب بعض الدراما الكراهية بينهما أو أي شي، ولكن جيسيكا ذكرن على مر السنين أنه من الصعب الحفاظ على الشرارة والسعادة بينهما".

علاقة جيسيكا ألبا وكاش وارن

واحتفلت الممثلة جيكيسا آلبا، وكاش وارن، في مايو 2024، بذكرى زواجهما من خلال الكتابة على إنستجرام، "16 عامًا من الزواج، 20 عامًا معًا وإلى الأبد".

كما اجتمعا الثنائي، في وقت سابق من هذا الشهر للاحتفال بعيد ميلاد أصغر أطفالهما كعائلة، وقضاء اليوم في استوديوهات يونيفرسال، وقد شوهدت ألبا ووارن في نزهات في الأسابيع الأخيرة، دون ارتداء خواتم زفافهما.

يذكر أن الممثلة جيسيكا آلبا، التقت لأول مرة بزوجها كاش وارن، في عام 2004، وأنجبا ابنتين هما هونور، 16 عامًا، وهافن، 13 عامًا، وابنهما هايز، 7 أعوام.

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