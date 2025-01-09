الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد 16 سنة زواج، اختفاء الشرارة والسعادة سبب انفصال جيسيكا ألبا وكاش وارن

جيسيكا ألبا وكاش
جيسيكا ألبا وكاش وارن، فيتو

كشف تقرير لمجلة people، أن كلا من الممثلة جيسيكا ألبا، وكاش وارن يكافحان للحفاظ على شرارة الزواج، ولكن لا توجد "دراما كراهية"، بين الثنائي، اللذين في طريقهما للطلاق، بعد 16 سنة زواج.

تفاصيل انفصال جيسيكا ألبا وكاش وارن

وفقًا لتقارير الصحفية، فإن الزوجين جيسكا ألبا، وكاش وارن، اللذين تزوجا عام 2008، وأنجبا ثلاثة أطفال معًا، انفصلا ويستعدان للطلاق، في الوقت الحالي، فيما لم يستجب أي من الطرفين للتعليق علي أخبار انفصالهما.

تقارير: جيسيكا ألبا وكاش وارين وطلاق محتمل | ET بالعربي

وأوضح، مصدر لمجلة PEOPLE، أن ألبا 43 عامًا، ووارين 45 عامًا، لا يزالان صديقين ويتعاونان في كل شيء من أجل الأطفال، قائلا: "بغض النظر عما يحدث الآن، يبدو أنهما سيظلان قريبين.. إذا تقدما بطلب الطلاق، فهذا ليس بسبب بعض الدراما الكراهية بينهما أو أي شي، ولكن جيسيكا ذكرن على مر السنين أنه من الصعب الحفاظ على الشرارة  والسعادة بينهما".

علاقة جيسيكا ألبا وكاش وارن

واحتفلت الممثلة جيكيسا آلبا، وكاش وارن، في مايو 2024،  بذكرى زواجهما من خلال الكتابة على إنستجرام، "16 عامًا من الزواج، 20 عامًا معًا وإلى الأبد".

Cash Warren - السيرة الذاتية، القيمة الصافية، حقائق عن زوج جيسيكا ألبا

كما اجتمعا الثنائي، في وقت سابق من هذا الشهر للاحتفال بعيد ميلاد أصغر أطفالهما كعائلة، وقضاء اليوم في استوديوهات يونيفرسال، وقد شوهدت ألبا ووارن في نزهات في الأسابيع الأخيرة، دون ارتداء خواتم زفافهما.

يذكر أن الممثلة جيسيكا آلبا، التقت لأول مرة بزوجها كاش وارن، في عام 2004، وأنجبا ابنتين هما هونور، 16 عامًا، وهافن، 13 عامًا، وابنهما هايز، 7 أعوام.

 

ديمي مور تحرج كايلي جينر في حفل جولدن جلوب (فيديو)

الأعمال الأكثر فوزا في حفل الجولدن جلوب 82 (فيديوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيسيكا ألبا وكاش وارن انفصال جيسيكا ألبا وكاش وارن طلاق جيسيكا ألبا وكاش وارن زواج جيسيكا ألبا وكاش وارن سبب طلاق جيسيكا ألبا وكاش وارن

مواد متعلقة

رد فعل سيلينا جوميز لحظة خسارتها جائزة جولدن جلوب (فيديو)

اتهام المطرب جاي زي وصديقه ديدي باغتصاب قاصر منذ 24 عاما
ads

الأكثر قراءة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، تعرف على مسيرتها الحافلة

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

3 قرارات جمهورية جديدة اليوم (مستند)

والد طالب قفز من أعلى عقار بالهرم: ابني تخلص من نفسه بسبب خوفه من الثانوية العامة

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2024

المزيد

انفوجراف

في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية