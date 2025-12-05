ليلي علوي تكشف سبب وصول أمير المصري للعالمية

18 حجم الخط

هنأت النجمة ليلي علوي الفنان أمير المصري على مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفيلمي القصص وGiant.

وقالت ليلى علوي في تصريحات تلفزيونية:" إنها تعتبر أمير المصري ممثلا عملاقا وموهوبا، مشيرة إلى أن أداءه وموهبته ساعدته كثيرا في الوصول إلى العالمية، مضيفة:" بأنها حرصت على حضور فعاليات المهرجان من أجل مشاهدة الأفلام التي شارك بها.

ويشارك النجم أمير المصري بفيلمي القصص وGiant في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بدورته الخامسة، حيث تقام الدورة من يوم 4 إلى 13 ديسمبر.

وقد تم اختيار فيلمه Giant ليكون فيلم افتتاح المهرجان، فيما ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان بفيلم القصص.

مهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي

وفي سياق آخر، يواصل أمير المصري تألقه عالميًا من خلال مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا بفيلم القصص، والذي تُقام دورته الـ ٢٨ خلال الفترة من ٧ إلى ٢٣ نوفمبر المقبل.

فيلم القصص من بطولة النجمة نيللي كريم، أمير المصري، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينك محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

مهرجان لندن السينمائي

وقد شارك أمير المصري في مهرجان لندن السينمائي وحقق نجاحًا لافتًا، حيث نُفدت تذاكر عرضي فيلميه 100 Nights of Hero وGiant بالكامل قبل انطلاق فعاليات الدورة الـ٦٩، التي تم اقامتها في الفترة من ٨ إلى ١٩ أكتوبر الجاري.

يحكي فيلم Giant الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العامله في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمه عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

