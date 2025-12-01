إطلاق اسم القارئ الراحل الشحات محمد أنور على المسابقة الـ 32 للقرآن الكريم

18 حجم الخط

كشف الدكتور أسامة فخري الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، قرر إطلاق اسم القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور على النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

إطلاق النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وذلك في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، أن عدد المرشحين للنهائيات 158 متسابقا وهو أعلى رقم مسجل في مسابقات القرآن الكريم بالعالم، من 73 دولة، كما وصل رقم المتسابقين أونلاين 115 متسابق، بقيمة 13 مليون جنيه.

مؤتمر وزارة الأوقاف لإعلان تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وانطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي التحضيري للمسابقة العالمية الثانية والثلاثين لعام (1447هـ.. 2025/ 2026م) في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الطفل عبد الله عبد الموجود أحد المتسابقين في برنامج "دولة التلاوة"، مما تيسر من سورة فاطر، بحضور وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري.



