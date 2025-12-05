البداية بلجيكا، موعد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

18 حجم الخط

قرعة كأس العالم 2026، أسفرت قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة في مونديال 2026، المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب مصر مع بلجيكا في المباراة الأولى لدور المجموعات، وذلك يوم 15 يونيو 2026.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وتأتي مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم كالتالي:

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026

مصر × نيوزيلندا - 21 يونيو 2026

مصر × إيران - 26 يونيو 2026

وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 كلا من بلجيكا ـ إيران ـ مصر - نيوزيلندا

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

