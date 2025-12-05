أمطار خفيفة وسط وغرب أسوان

18 حجم الخط

شهدت مناطق وسط وغرب محافظة أسوان، مساء اليوم، سقوط أمطار خفيفة بعد يوم شهد غيومًا ملبدة وارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.

حيث أدت الأمطار إلى تلطيف الأجواء بـ الشوارع وتحسن الطقس، وذلك بعد أن سادت حالة من الأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

وتابعت غرفة عمليات المحافظة حالة الطقس على مدار الساعة، واتخذت إجراءات احترازية للتعامل مع أي تطورات محتملة، مع التأكيد على عدم ورود بلاغات بحدوث تأثيرات سلبية بسبب الأمطار.

