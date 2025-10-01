الأربعاء 01 أكتوبر 2025
محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يجتمع بمديري المدارس لمتابعة الانضباط وتسليم الكتب

الإسكندرية
الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا مع مديرى مدارس التعليم الابتدائى والإعدادى الرسمي لغات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى المحافظة

جاء ذلك بحضور دعاء رمضان مدير الرسمي لغات بالمديرية ومديري مراحل الرسمي لغات بالإدارات التعليمية التسع، وذلك لمناقشة آليات التنفيذ لما أقره وزير التربية والتعليم من قرار تسليم الكتب لجميع الطلاب دون التقييد بمصروفات والانتهاء من سد العجز بالكامل للمواد اللغات بالمدارس ومتابعة الطلاب فى التقييمات يوميا دون التقييد بيوم محدد لعقد التقييمات.

 

وفى البداية أكد أبو زيد أهمية هذه اللقاءات الدورية في تعزيز التواصل بين المديرية وبين مدارس المحافظة مشددًا على ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

ووجه مدير المديرية الشكر لجميع  مديري المدارس بالإدارات  التعليمية التسع  على جهودهم المبذولة في دعم وتطوير العملية التعليمية، والذي يعد إنجازًا لم يتحقق خلال السنين الماضية، مشيدًا بدورهم في تنفيذ سياسات الوزارة وتعزيز جودة التعليم.

كما شدد أبو زيد على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس،، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب،

وأشار مدير المديرية فى نهاية لقاءه إلى أهمية تنظيم لقاءات ثابتة مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية وتوزيع الشهادات.

التربية والتعليم الفريق أحمد خالد الاسكندرية

