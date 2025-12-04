18 حجم الخط

مقتل ياسر أبو شباب، ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن عدة مناطق في قطاع غزة، شهدت توزيعا للحلوى، بعد مقتل ياسر أبو شباب، زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في مدينة رفح جنوبي القطاع.

توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب

وتظهر صور متداولة شبابا فلسطينيين يوزعون الحلوى على المارة، احتفالا بـ مقتل ياسر أبو شباب.

توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالا بمقتل ياسر أبو شباب، فيتو

وفي وقت سابق من اليوم أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بمقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة، على يد مسلحين في رفح جنوبي القطاع.

اغتيال ياسر أبوشباب

وذكر موقع srugim العبري أن أبو شباب قتل على يد عناصر من "حماس" في جنوب القطاع.

وكان أبو شباب يرأس منظمة تُطلق على نفسها اسم "القوات الشعبية"، ومعروف بتعاونه مع إسرائيل في الأشهر الأخيرة ضد حركة حماس في القطاع.

وقالت القناة 14 العبرية: إن تفاصيل "عملية الاغتيال" لا تزال قيد التحقيق، ولا يُعرف حاليًا على وجه اليقين من يقف وراء اغتيال الرجل الذي يُعتبر "المطلوب الأول" في قطاع غزة، ويُوصف بأنه "مرتزق".

وأضافت القناة أن خيوط التحقيق تدور حول ما إذا كان الأمر يتعلق بصراع عائلي، أو ما إذا كانت حركة حماس قد تمكنت من الوصول إليه وقتله انتقامًا لنشاطاته.

السيرة الذاتية لـ ياسر أبو الشباب

يشار إلى أن ياسر أبو شباب فلسطيني ولد عام 1990 في رفح جنوب قطاع غزة، ينتمي إلى قبيلة الترابين، كان معتقلا قبل السابع من أكتوبر 2023 بتهم جنائية، وأطلق سراحه عقب قصف إسرائيل مقرات الأجهزة الأمنية.

وبرز اسمه بعد استهداف كتائب عز الدين القسام قوة من "المستعربين" شرق رفح، تبين أن معها مجموعة من العملاء المجندين لصالح إسرائيل ويتبعون مباشرة لما وصفته المقاومة بـ"عصابة ياسر أبو شباب".

تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى بعض مناطق قطاع غزة

وشكل ياسر أبو شباب قوة خاصة في مدينة رفح، الواقعة تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية، بزعم تأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى بعض مناطق قطاع غزة، وذلك قبل أن تُغلق إسرائيل المعابر بشكل كامل وتمنع تدفّق المساعدات إلى القطاع.

وفي بداياتها، أطلقت هذه المجموعة على نفسها اسم "جهاز مكافحة الإرهاب"، قبل أن تظهر لاحقا في 10 مايو 2025 تحت مسمى "القوات الشعبية".

