الأربعاء 03 ديسمبر 2025
خارج الحدود

أمريكا تطلق فرقة مسيرات "ضربة العقرب" لردع جهات الشر بالشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق فرقة مسيرات باسم "ضربة العقرب" بالشرق الأوسط.

               

إطلاق فرقة مسيرات باسم "ضربة العقرب"

وبحسب شبكة «العربية»، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية: فرقة المسيّرات ستردع "الجهات الشريرة" بالشرق الأوسط.

ووفقا لـ «روسيا اليوم»، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق فرقة عمل جديدة لأول سرب مسيّرة هجومية في اتجاه واحد للجيش الأمريكي مقرها في الشرق الأوسط، دون ذكر مهمتها.

الاستحواذ على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار

وأوضحت سنتكوم في بيان: "أطلقت CENTCOM فرقة العمل Scorpion Strike (TFSS) بعد أربعة أشهر من توجيه وزير الحرب بيت هيجسيث لتسريع الاستحواذ على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ونشرها بأسعار معقولة".

قدرات الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة

وأضاف البيان: "تم تصميم TFSS لتقديم قدرات الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة وفعالة بسرعة في أيدي مقاتلي الحرب".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن فرقة العمل الجديدة شكلت بالفعل سربا من الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة لنظام الهجوم القتالي بدون طيار (LUCAS) ومقرها حاليا في الشرق الأوسط.

