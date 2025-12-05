إحالة أحمد المنصور الى الجنايات بتهمة إنشاء حركة مسلحة وتهديد الأمن القومي

18 حجم الخط

أمرت جهات التحقيق بإحالة الإرهابي أحمد المنصور إلى محكمة الجنايات بتهمة إنشاء حركة مسلحة والتحريض علي الشعب المصري وتهديد الأمن القومي المصري.

ووجهت النيابة العامة الي المتهم أحمد حماد المنصور في القضية رقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا اتهامات بإنشاء وتولي وقيادة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة، والتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، وتهديد الأمن القومي المصري وتهديد الشعب المصري.

أحمد المنصور، إرهابي هارب من مصر واستقرت به الحال في سوريا قبل أعوام، بعدما التحق بصفوف جبهة النصرة، قبل تغيير اسمها إلى هيئة تحرير الشام.

وتدرج أحمد المنصور، في العمل الإرهابي وتولى مكتب التخطيط والمتابعة داخل جيش الفتح الذي نال دعمًا تركيًّا كامل بهدف السيطرة على إدلب بعدما تمكنت عناصرها من الاستيلاء عليها وطرد قوات النظام السوري إبان حكم بشار الأسد منها.

وعقب ذلك انضم الإرهابي أحمد المنصور، إلى هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع المعروف حينها بـ أبو محمد الجولاني، وظل ملتحق بالهيئة حتى سقوط النظام السوري وهروبه والسيطرة على العاصمة دمشق يوم 8 ديسمبر من العام 2024.



استقالة أحمد المنصور من هيئة تحرير الشام

فى 24 ديسمبر ظهر أحمد المنصور، فى مقطع فيديو أعلن فيه استقالته من هيئة تحرير الشام بعد انتهاء المهمة، ولم يحصل على الجنسية السورية أو رتب عسكرية في الجيش الذي يرعى أحمد الشرع تأسيسه حاليًّا.

