الأربعاء 15 يناير 2025
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خارج الحدود

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

الإرهابى المصري الهارب
الإرهابى المصري الهارب أحمد المنصور، فيتو

أفادت وكالة "رويترز"، الأربعاء، بأن السلطات السورية اعتقلت الإرهابى المصري الهارب أحمد المنصور بعد فيديوهات يهدد فيها الدولة المصرية.

 منع المصري أحمد المنصور من بث فيديوهات من داخل سوريا 

وذكر مصدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الإدارة السورية الجديدة منعت المصري أحمد المنصور من بث فيديوهات من داخل سوريا تتعرض لشخصيات سياسية أو تثير نعرات سياسية في الشأن العام أو الإقليمي أو الدولي.

وأثار المنصور جدلا وغضبا واسعين بعد ظهوره في فيديوهات من دمشق يهاجم فيها مصر.

 أحمد المنصور اختفى في دمشق مع عدد من رفاقه

وبحسب بيان متداول على صفحات مقربة من المنصور على موقع "إكس" فإن أحمد المنصور، قد اختفى في دمشق مع عدد من رفاقه، الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المنصور فر عقب الإطاحة بحكم الإخوان من مصر وانضم إلى "جبهة النصرة"، التي أصبحت تعرف لاحقا بـ"هيئة تحرير الشام".

 والد الإرهابي أحمد المنصور الهارب في سوريا تبرأ من ابنه

جدير بالذكر أن والد الإرهابي أحمد المنصور الهارب في سوريا، تبرأ من ابنه إلى يوم الدين، معربا عن غضبه الشديد من أفعاله المُشينة تجاه الوطن، مشددًا "مصر خيرها علينا كلنا".

ونشر والد الارهابي أحمد المنصور فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قال خلاله: "أنا عاطف والد أحمد المنصور الهارب إلى سوريا.. وبينزل فيديوهات تسئ للبلد، وبيزعم إن أنا وأمه وأخواته وأهله محبوسين والكلام ده كله كذب ومحصلش".

وأضاف أن نجله يريد أن يكون زعيما معلنا استنكاره لتصرفاته، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مليون جنيه على شقيق أحمد للحصول على الماجستير من إيطاليا.

 

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