الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

من «حضن أبو إسماعيل» إلى إدلب السورية، معلومات كاملة عن الهارب أحمد المنصور

أحمد المنصور، فيتو
أحمد المنصور، فيتو

أحمد المنصور، إرهابي هارب من مصر واستقرت به الحال في سوريا قبل أعوام، بعدما التحق بصفوف جبهة النصرة، قبل تغيير اسمها إلى هيئة تحرير الشام.

 

سطور عن حياة الإرهابي أحمد المنصور 

خلال الساعات الماضية، تصدر اسم الإرهابي أحمد المنصور، مؤشرات البحث على محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترددت أنباء عن اعتقاله في سوريا بعد دعوته لاجتماع مع وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، نتيجة بثه فيديوهات تحريضية ضد الدولة المصرية.

ونشرت وكالة "رويترز" في وقت سابق من اليوم، تقرير نقلت معلوماته عن حساب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تفيد باعتقال الإدارة السورية الجديدة وتحديدًا وزارة الدفاع هناك، المصري أحمد المنصور، بعدما وجهت له استدعاء للحضور على خلفية نشره مقاطع فيديو تحرض على استقرار الدولة المصرية.

تضاربت الأنباء حول اعتقال أحمد المنصور، أو اختفائه منذ الثلاثاء الماضي، عقب هذا الاجتماع بوزارة الدفاع السورية، وعززت تلك الروايات عدم ظهوره مجددًا من خلال حسابه على موقع "إكس" أو نشره فيديوهات تخص الشأن المصري أو السوري.

 

من هو أحمد المنصور الهارب إلى سوريا

فمن هو أحمد المنصور الذي خرج والده مؤخرًا أعلن تبرأه منه، كاشفًا أن مصر التي يهاجمها نجله الإرهابي أنفقت مليون جنيه على تعليم شقيقه من خلال ابتعاثه للحصول على شهادة الدكتوراه.

أحمد المنصور، الإرهابي الهارب إلى سوريا وفق ما يتوفر عنه من معلومات اسمه الكامل (أحمد حماد المنصور) ولد في محافظة الأسكندرية، وهو من عائلة تعود أصولها إلى محافظة سوهاج من قرية بني منصور إحدى القرى التابعة لمركز البلينا.

التحق أحمد المنصور، بمدرسة ثانوية أزهرية "مدرسة العصافرة" وبعدها التحق بالأكاديمية البحرية، بعد ذلك اشتغل بالعمل العام، ودرس في معهد إعداد الدعاة.

شارك أحمد المنصور، في المظاهرات التي انطلقت بمحافظة الإسكندرية منتصف 2010، الممهدة لثورة يناير 2011، التي اندلعت على خلفية مقتل الشاب خالد سعيد.

أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، فيتو
أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، فيتو

خلال تلك السنوات تقرب أحمد المنصور، من رموز التيارات الإسلامية وانضم لحركة “حازمون" الموالية لـ حازم صلاح أبو إسماعيل، وشارك مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في اعتصام رابعة العدوية، وحضر فض الاعتصام على يد قوات الأمن حينها.

 

قرار أحمد المنصور بالسفر إلى سوريا والالتحاق بجيش الفتح

بعد خروجه من اعتصام رابعة العدوية، قرر أحمد المنصور، وفي أكتوبر 2013 قرر السفر إلى سوريا بهدف الانضمام إلى التنظيمات المسلحة هناك، وعندما وصل إلى هناك لم ينضم إلى تنظيم "داعش"، واشترى شركة استثمار عقاري وانضم إلى جيش الفتح "مجموعة من الفصائل الإسلامية تشكل في 2015".

تأسس تنظيم "جيش الفتح" يوم 24 مارس 2015 بتوحد سبع مجموعات كبرى من الفصائل المسلحة في الثورة السورية الرامية للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

والفصائل المكونة لـ"جيش الفتح" وقتها هي: "أحرار الشام"، و"جبهة النصرة"، و"جند الأقصى"، و"جيش السنة"، و"فيلق الشام"، و"لواء الحق"، و"أجناد الشام".

جيش الفتح، فيتو
جيش الفتح، فيتو

تدرج أحمد المنصور، في العمل الإرهابي وتولى مكتب التخطيط والمتابعة داخل جيش الفتح الذي نال دعمًا تركيًّا كامل بهدف السيطرة على إدلب بعدما تمكنت عناصرها من الاستيلاء عليها وطرد قوات النظام السوري إبان حكم بشار الأسد منها.

عقب ذلك انضم الإرهابي أحمد المنصور، إلى هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع المعروف حينها بـ أبو محمد الجولاني، وظل ملتحق بالهيئة حتى سقوط النظام السوري وهروبه والسيطرة على العاصمة دمشق يوم 8 ديسمبر من العام 2024.

 

استقالة أحمد المنصور من هيئة تحرير الشام 

فى 24 ديسمبر ظهر أحمد المنصور، فى مقطع فيديو أعلن فيه استقالته من هيئة تحرير الشام بعد انتهاء المهمة، ولم يحصل على الجنسية السورية أو رتب عسكرية في الجيش الذي يرعى أحمد الشرع تأسيسه حاليًّا.

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وتظل فصول قصة أحمد المنصور، مفتوحة على كافة الاحتمالات ما بين التقارير المتضاربة عن اعتقاله أو إسكاته فقط في سوريا، أو تسليمه إلى مصر بهدف شراء الإدارة السورية الجديدة ود القاهرة لتطبيع العلاقات في ظل مراقبة الدولة المصرية بحذر التطورات هناك وعدم اندفاع مصر الرسمية في تطبيع العلاقات أو تبادل الزيارات، والاكتفاء بمكالمة هاتفية بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، والسوري أسعد الشيباني لحين اتضاح الصورة وتحويل الكلام إلى أفعال.

لكن بالرغم من انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية تسليم أحمد المنصور إلى مصر، لكن المعطيات على الأرض تشير إلى عدم إمكانية حدوث ذلك، والأرجح اكتفاء الإدارة السورية بإسكاته ومطالبته بعدم الحديث عن الشأن المصري، فمن غير المنطقي أن تضحي هيئة تحرير الشام بأحد العناصر التي قدم لها خدمات إرهابية جليلة خلال السنوات الماضية.

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