الحدود المطلوبة لفتح الحسابات في البنك التجاري الدولي

كشف البنك التجاري الدولي cib حدود فتح الحسابات بالجنيه والعملات الأخرى داخل فروع البنك.

وأوضح مسؤولون بنك التجاري الدولي أن فتح الحسابات من خلال حد أدنى لكل عملة، وهي كالتالي:

خصائص فتح الحسابات في التجاري الدولي

الحد الأدنى لفتح حساب بالجنيه المصري هو 20,000

الحد الأدنى لفتح حساب الدولار الأمريكي/يورو/الجنيه الإسترليني هو 1,000

الحد الأدنى لفتح حساب الريال السعودي/الدرهم الإماراتي/الريال القطري/الفرانك السويسري/الدولار الكندي/الدولار الأسترالي هو 1,000