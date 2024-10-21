الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الحدود المطلوبة لفتح الحسابات في البنك التجاري الدولي

بنك التجاري الدولي,
بنك التجاري الدولي, فيتو

 كشف البنك التجاري الدولي cib حدود فتح الحسابات بالجنيه والعملات الأخرى داخل فروع البنك. 

وأوضح مسؤولون بنك التجاري الدولي أن فتح الحسابات من خلال حد أدنى لكل عملة، وهي كالتالي:

خصائص فتح الحسابات في التجاري الدولي 

الحد الأدنى لفتح حساب بالجنيه المصري هو 20,000

الحد الأدنى لفتح حساب الدولار الأمريكي/يورو/الجنيه الإسترليني هو 1,000

الحد الأدنى لفتح حساب الريال السعودي/الدرهم الإماراتي/الريال القطري/الفرانك السويسري/الدولار الكندي/الدولار الأسترالي هو 1,000

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

البنك التجاري البنك التجارى الدولى cib البنك التجارى الدولى الدولار الأمريكي الريال القطري الريال السعودى فتح حساب الدولار

الأكثر قراءة

أنباء عن الإفراج عن ثلاثي الزمالك بكفالة ومنعهم من دخول الإمارات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

يبدأ تطبيقها غدًا، رئيس الوزراء يحدد شروطا جديدة لإعفاء سيارات المعاقين من الجمارك

الكهرباء تحدد 8 أخطاء تؤدي إلى زيادة الفاتورة الشهرية، تعرف عليها

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

منوعات

المزيد

تفاصيل محاكمة أردني حاول التخلص من حياته 141 مرة

كويتيون يطالبون بسجن من يتخلى عن كلبه

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين بالسوق المحلية

قفزة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين 21- 10- 2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

ما تريد معرفته عن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة أسد الله حمزة بن عبدالمطلب

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بالخير والسعادة

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

المزيد
الجريدة الرسمية