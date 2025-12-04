ماكرون يبدأ زيارته الرابعة إلى الصين وملف أوكرانيا حاضر بقوة على الطاولة (فيديو)

18 حجم الخط

استقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الخميس، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جاء لحضّ القوة الآسيوية على تصحيح الخلل في الميزان التجاري مع أوروبا واستخدام علاقاتها مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

واستقبل شي وزوجته بينغ ليوان، ماكرون وزوجته بريجيت، داخل قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.



وأرسل ماكرون قبلات للأطفال الذين حملوا الزهور ورحبوا به، فيما عزفت فرقة موسيقية النشيدين الوطنيين للبلدين.

Pékin !



Avec Brigitte et la délégation qui nous accompagne, nous sommes très heureux d’effectuer cette quatrième visite d’État en Chine.



Durant ces trois jours à Pékin et Chendgu,… pic.twitter.com/3BFusrUiIS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2025

وحظي ماكرون وزوجته باستقبال حافل من جانب كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي لدى وصولهما إلى بكين الأربعاء.

كذلك، يلتقي الرئيس الفرنسي الذي يقوم بزيارته الرسمية الرابعة للصين منذ توليه منصبه عام 2017، رئيس الوزراء لي تشيانج في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة قبل أن يتوجه إلى تشنجدو حيث أعيد حيوانا باندا كانا قد أُعيرا لفرنسا.

ويسعى ماكرون للضغط على شي للمساعدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا مع دخول الحرب عامها الرابع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الإثنين "نحن نعتمد على الصين، مثلنا كعضو دائم في مجلس الأمن... للضغط" على موسكو "حتى تتمكن روسيا، ولا سيما فلاديمير بوتين، من الموافقة على وقف لإطلاق النار".

وتأتي زيارة ماكرون التي تستمر ثلاثة أيام عقب رحلة إلى باريس هذا الأسبوع قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حض أوروبا على الوقوف بجانب كييف بينما يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطة لإنهاء الحرب.

وكتب زيلينسكي على إكس بعد محادثات الإثنين مع ماكرون شملت أيضا مكالمات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزعماء أوروبيين آخرين "نحن نتشاطر الرأي القائل بأن الحرب يجب أن تنتهي نهاية عادلة".

