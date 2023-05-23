اعراض خشونة الركبة، أبرزها ألم المفصل وتورمه

أعراض خشونة الركبة، خشونة الركبة من أمراض العظام الشهيرة التى تسبب آلاما مزعجة وقد تعوق الحركة فى كثير من الأحيان.

وأعراض خشونة الركبة، عديدة أبرزها الشعور بالألم عند المشى وأحيانا تحدث تورمات بمنطقة الركبة، ويهتم المريض بالعلاج حتى يستطيع الحركة بسهولة.

ويقول الدكتور محمد السيد عبد الرؤوف استشارى أمراض العظام والمفاصل، إن خشونة الركبة، عبارة عن التهاب يصيب مفصل الركبة وهو من الأمراض المزعجة التى تنتشر بين الشباب والسن وتسبب لهم آلاما مبرحة، ومفصل الركبة مثل باقى مفاصل الجسم، يتغلف بمادة الغضروف التى تساعد على حركته بكل سلالة وهى تضمن عدم احتكاك العظام عند الحركة.

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وأضاف عبد الرؤوف، ولكن لأسباب عديدة يحدث تآكل لهذه المادة الغضروفية، حتى تضعف، ما يسبب آلام صعبة التحمل وتزداد عند الحركة، أى عند إحتكاك العظام.

اعراض خشونة الركبة، فيتو

أسباب خشونة الركبة

وتابع، أن خشونة الركبة للأسف أصبحت لا تقتصر على كبار السن فقط بل يعانى منها العديد من الشباب لأسباب عديدة، منها:-

- قلة الحركة

-إهمال ممارسة الرياضة

- الجلوس الطويل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ما يؤدى إلى هشاشة غضاريف الركبة بالأخص وبالتالى تحدث الخشونة

- السمنة والوزن الزائد حيث تضعف الغضاريف من كثرة الضغط عليها

- الإصابة بالروماتيزم والنقرس

- صعود السلم كثيرا

- التقدم فى العمر

- وجود تاريخ عائلى للمرض

اعراض خشونة الركبة

وأوضح الدكتور محمد السيد، وتظهر اعراض خشونة الركبة على شكل آلام مبرحة يصاحبها بعض الأعراض الأخرى، ومن اعراض خشونة الركبة:-

ألم بمفصل الركبة، وهو من أول وأهم أعراض خشونة الركبة

تورم الركبة

صوت بالركبة عند الحركة

الشعور بأن الركبة غير ثابتة

طرق الوقاية من خشونة الركبة

واضتف استشارى العظام والمفاصل، أن تشخيص خشونة الركبة أصبح سهل من خلال أجهزة الآشعة الحديثة، وبناء عليه تتم مرحلة العلاج التى تساعد فى تخفيف الألم بنسبة كبيرة، وهناك نصائح مهمة يجب الإهتمام بها لتجنب خشونة الركبة، منها:-

ممارسة الرياضة منذ الصغر وتعويد الطفل على المشى والجرى المستمر التقليل من عمل المكاتب الإقلال من الجلوس على وسائل السوشيال ميديا التخلص من الوزن الزائد التركيز على الأكلات الى تقوى العظام والمفاصل مثل الخضروات ومنتجات الألبان والبيض التعرض المنتظم للشمس يوميا الإقلال من تناول مشروبات الكافيين والكولا لأنها سبب رئيسى فى ضعف العظام والمفاصل.

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