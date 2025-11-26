بمساحة 700 متر مربع، رئيس جامعة المنصورة يتابع مشروع مبنى امتداد مركز الأورام

18 حجم الخط

عقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل في مشروع مبنى امتداد مركز الأورام الجامعي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، وسعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور وليد النحاس، مدير مركز الأورام، والدكتورة سماح يحيى، أمينة مركز الأورام، والدكتور فكري سالم، المشرف الهندسي على المشروع، بالإضافة إلى لجنة الإشراف الفني والهندسي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الجهة المنفذة للمشروع.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور شريف خاطر الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تطوير بنيتها التحتية الطبية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مشددًا على أن المشروع يُعَدّ أحد المشروعات الحيوية التي توليها الجامعة اهتمامًا خاصًا لارتباطه المباشر بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأورام.

وأشار إلى الأهمية البالغة لمبنى امتداد مركز الأورام باعتباره إضافة نوعية للمنظومة الطبية بالجامعة، ودوره المنتظر في تعزيز قدرات المركز ورفع طاقته الاستيعابية، خاصة في ظل النقص في أجهزة علاج الأورام والحاجة المتزايدة لخدمات العلاج الإشعاعي والكيماوي، مؤكدًا أن دخول المبنى الخدمة سيُحدث نقلة نوعية في مستوى خدمات المركز، الذي يُعَدّ الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية في طب وجراحات الأورام.

تطبيق أعلى المعايير وضمان جودة التنفيذ في جميع مراحله

وشدد خلال الاجتماع على حرص الجامعة على تطبيق أعلى المعايير وضمان جودة التنفيذ في جميع مراحله، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير قد يؤدي إلى تأخير الأعمال.

كما وجّه الأطراف المعنية بالمضي قدمًا نحو إنجاز الأعمال الهندسية بما يضمن استكمال الجزء الأول من المبنى، تمهيدًا لتشغيله جزئيًا بدخول أجهزة العلاج الإشعاعي خلال الأشهر الأربعة القادمة، بما يتيح بدء تقديم الخدمة الطبية للمستفيدين في أقرب وقت ممكن.

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم الموقف التنفيذي، مدعمًا بدراسة تحليلية تفصيلية شملت الجوانب الهندسية والفنية والمالية والإدارية، والمعوقات التي تواجه خطة التنفيذ وسبل التغلب عليها، كما تم عرض الخطة المستهدفة للتشغيل الجزئي للمبنى لأجهزة الإشعاع خلال فترة قريبة، وما يستلزمه ذلك من إنجاز أعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية.

أهمية الدور الطبي الذي يضطلع به مركز الأورام في تقديم الخدمات الطبية

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور أشرف شومة أهمية الدور الطبي الذي يضطلع به مركز الأورام في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة لمرضى الأورام، موضحًا أن زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز تُعَدّ هدفًا أساسيًا لكلية الطب لدعم الخدمة الطبية ومواجهة النقص الحاد في أجهزة علاج الأورام.

كما قدّم الدكتور الشعراوي كمال عرضًا حول دور المركز في خدمات العلاج الإشعاعي، مؤكدًا أن المبنى الجديد سيعزز قدرة المركز على خدمة أعداد أكبر من المرضى بكفاءة عالية.

الموقف التنفيذي على أرض الواقع

واستعرض الدكتور وليد النحاس الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها حتى الآن، كما استعرض ممثلو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الموقف التنفيذي على أرض الواقع، موضحين نسب الإنجاز الحالية.

تبادل الرؤى الفنية والإنشائية والتنظيمية لاستكمال الأعمال

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين كافة الأطراف، حيث جرى تبادل الرؤى الفنية والإنشائية والتنظيمية لاستكمال الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع مراجعة الموقفين التنفيذي والمالي، ومعدلات التدفقات النقدية، وآليات التنسيق بين الجامعة والجهات المنفذة والاستشارية لضمان تنفيذ المشروع بالصورة المخططة وبما يلبي احتياجات المنظومة الطبية بالجامعة.

المبنى الجديد مقام على مساحة 700 متر مربع

يذكر أن المبنى الجديد مقام على مساحة 700 متر مربع، بارتفاع سبعة طوابق، ويضم الاستقبال والعيادات الخارجية ووحدات العلاج الكيماوي والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى بدرومين مجهزين لتركيب جهازين للعلاج الإشعاعي لخدمة مرضى الأورام بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

