القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك وخاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن السيطرة على مدينتي كراسنوارميسك في دونيتسك وفولتشانسك في مقاطعة خاركوف بالكامل، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة واستمرار تقدم قواتها على جميع المحاور خلال أسبوع.

القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين

وكشف بيان وزارة الدفاع الروسية عن خسائر أوكرانيا خلال أسبوع، والتي بلغت حوالي 1195 عسكريا و12 مركبة قتالية مصفحة و73 مركبة و4 مدافع ميدانية و3 محطات للحرب الإلكترونية و6 مستودعات.

وخسرت القوات الأوكرانية في الجبهة الشمالية أكثر من 1575 عسكريا و3 دبابات و16 مركبة قتالية مصفحة، منها 6 من إنتاج دول حلف "الناتو" و93 مركبة و10 مدافع ميدانية و29 مستودعا للذخائر و55 محطة للحرب الإلكترونية في منطقة مسؤولية.

خسائر القوات الأوكرانية على جبهات القتال

وعلى الجبهة الغربية خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1085 عسكريا و22 مركبة قتالية مصفحة و68 مركبة و12 مدفعا ميدانيا و8 محطات للحرب الإلكترونية و24 مستودعا للذخائر والوقود

وفي المنطقة الجنوبية خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 3265 عسكريا و11 مركبة قتالية مصفحة منها 3 مركبات من إنتاج غربي و17 مركبة و7 مدافع ميدانية.

وعلى الجبهة الشرقية خسرت القوات الأوكرانية نحو 415 عسكريا ودبابتين ومركبة قتالية مصفحة واحدة و81 مركبة و3 مدافع ميدانية، و4 قوارب بدون طاقم و13 محطة للحرب الإلكترونية و16 مستودعا للذخائر والوقود.

وفي دنيبر أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 5 صواريخ أوكرانية موجهة من نوع "نيبتون"، وقذيفة "هيمارس" أمريكية، و1120 مسيّرة.

