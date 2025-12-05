طب قصر العيني تناقش تحديات منظومة الجودة بالكلية

18 حجم الخط

عقدت كلية طب قصر العيني اجتماع مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بقاعة مجلس الكلية، وذلك برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

حضر الاجتماع كلٌ من، الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما حضرت الدكتورة منى عطية رئيس اللجنة الاستشارية العليا للجودة، والدكتورة إيناس جاب الله عضو اللجنة، والدكتورة مرفت ممدوح خورشيد مدير الوحدة، والدكتور سمر سيد عطية المراجع الداخلي، إلى جانب ناهد عبد الستار أمين الكلية، وأعضاء مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة.

أهمية الجودة في تطوير التعليم الطبي

وأكد الدكتور حسام صلاح أن الجودة أصبحت ركيزة أساسية في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمات المقدمة داخل الكلية، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الأقسام ووحدة الجودة لضمان استمرار الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والحفاظ على مكانة قصر العيني وريادته.

وناقش الاجتماع عرضًا شاملًا قدمته الدكتورة مرفت خورشيد حول أعمال الوحدة خلال الفترة الماضية، شمل جهود لجنة الاستبيانات في إعداد وتحليل استبيانات العامين الدراسيين، وتقارير الأداء والإنجاز، إلى جانب مناقشة نسب الاستجابة ورفع التوصيات الخاصة بها إلى مجلس الكلية.

كما تناول العرض أعمال لجنة المراجعة الداخلية لمتابعة ملفات الجودة بالأقسام الأكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ومراجعة جلسات التدريس العملي والإكلينيكي، وإعداد تقارير التغذية الراجعة لتحسين العملية التعليمية.

وناقش المجلس دعم دمج أنشطة خدمة المجتمع والجمعيات العلمية التابعة للأقسام ضمن أعمال الجودة، تعزيزًا لدور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى متابعة استعداد الكلية لتجديد شهادات الأيزو ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية ونظم البيئة، مع التأكيد على إعداد تقرير مراجعة الإدارة.

كما تم التأكيد على استمرار نشر ثقافة الجودة من خلال تنظيم ورش تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومنسقي الجودة، إلى جانب التدريب المستمر للإداريين داخل الكلية دعمًا لجهود الاعتماد.

وتناول الاجتماع كذلك التحديات التي تواجه منظومة الجودة داخل الكلية، وفي مقدمتها تفاوت الوعي بمفاهيم الجودة بين بعض الأقسام، وضرورة توفير دعم بشري وفني إضافي لضمان تنفيذ متطلبات الأيزو والاعتماد بصورة متوازية.

وشدد المجلس على أهمية مناقشة انخفاض استجابة الطلاب للاستبيانات داخل لجنة التعليم، ووضع آليات لدعم رفع استجابة أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى التأكيد على إعداد خطة سنوية عبر مجموعات عمل لمتابعة تحقيق أهداف الوحدة.

وأكد المجلس في الختام علي أهمية استمرار التكامل بين الأقسام الأكاديمية ووحدة الجودة، بما يعزز مسار التطوير المؤسسي ويضمن تحقيق أعلى معايير الجودة داخل كلية طب قصر العيني.

