عميد قصر العيني: نوجه الدعم الكامل لبرنامج الطب باللغة الفرنسية لأهميته الدولية

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن الكلية توجه الدعم الكامل لبرنامج الطب باللغة الفرنسية، باعتباره أحد أذرعها الدولية المهمة، معبرًا عن استشراف مستقبل متميز للبرنامج.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة البرنامج الفرنسي "KAF" في اجتماعه الأول لشهر ديسمبر 2025 برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء المجلس: الدكتورة نادين علاء شريف مدير البرنامج، والدكتورة نادية بدراوي مستشار العميد، والدكتورة منى عثمان المشرف العام على البرنامج، والدكتورة مشيرة راتب المنسق اللوجستي، والدكتور أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للوافدين، والدكتورة فوزية أبو الفتوح أستاذ متفرغ التخدير، إلى جانب أمين الكلية والإداريين المختصين، وذلك لمناقشة أعمال البرنامج الفرنسي وخطط تطويره.

وأشار صلاح إلى ضرورة التوسع في الوجود داخل القارة الأفريقية لزيادة أعداد الطلاب، مع إعداد دراسات جدوى واضحة وخطط استراتيجية تضمن وضع البرنامج على المسار الصحيح، مؤكدًا استعداد الكلية لتجاوز أي تحديات بما يضمن نجاح البرنامج وزيادة أعداد الملتحقين به.

جهود إنشاء البرنامج الفرنسي بكلية طب قصر العيني

استعرضت الدكتورة نادين علاء شريف، مدير البرنامج، جهود إنشاء البرنامج منذ عام 2023، بما يشمل اشتراك الكلية في مؤتمر المدارس الفرنسية بمصر، والمشاركة في مؤتمر Edugate للبرامج المميزة بجامعة القاهرة، وما صاحبه من الإعلان عن البرنامج والترويج لأهدافه ومميزاته.

واستعرض المجلس كذلك فعاليات حفل استقبال طلاب البرنامج الفرنسي، والمشاركة في مؤتمر التعليم الطبي الفرنكوفوني المنظَّم من قِبل سفارة فرنسا بالقاهرة، بالإضافة إلى سلسلة اللقاءات on line مع كلٍّ من جامعة باريس سيتي، وجامعة مونتريال، وجامعة لوفين، وما نتج عنها من تحضير لاتفاقيات تبادل طلابي تهدف إلى دمج طلاب البرنامج في مسارات تعليمية دولية متقدمة.

وفي هذا الصدد، قدّمت الدكتورة نادين علاء شريف تعليقًا موسّعًا حول أهمية هذه الاجتماعات الدولية، باعتبارها خطوة محورية لفتح مسارات أكاديمية أوسع للطلاب، وتعزيز هوية البرنامج كجسر حقيقي بين قصر العيني والجامعات الفرنكوفونية العالمية، مؤكدة أن بناء هذه الشراكات يمثل حجر الزاوية في نجاح رؤية البرنامج على المدى البعيد.

كما استعرض المجلس أيضًا انضمام عميد الكلية الدكتور حسام صلاح إلى مؤتمر CIDMEF الخاص بكليات الطب الفرنكوفونية حول العالم، باعتباره إضافة قوية تدعم حضور الكلية في المحافل الدولية وترسّخ مكانة البرنامج كجزء من شبكة أكاديمية واسعة.

وناقش المجلس خلال جلسته تعزيز التحركات الخارجية للبرنامج عبر التواصل مع شركاء دوليين، وتنظيم زيارات تعريفية لطلاب المدارس داخل الكلية، بالإضافة إلى تعميق الامتداد الإفريقي للبرنامج. وإقامة معرض يضم الجامعات الشريكة داخل الكلية.

