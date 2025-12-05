الجمعة 05 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير العمل يعلن إيقاف نشاط شركة "فاست كنترول" لإلحاق العمالة بالخارج في بني سويف

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
أعلن وزير العمل محمد جبران، عن إيقاف نشاط شركة "فاست كنترول" لإلحاق العمالة بالخارج، بمحافظة بني سويف، والحاصلة على الترخيص رقم (572)، وذلك بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء.

منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل لضبط وتنظيم منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج.

وفي هذا السياق، صرّح الوزير  قائلًا: “إن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تخالف قواعد تنظيم إلحاق العمالة بالخارج، فحقوق المواطنين خط أحمر، ونعمل على ضمان سوق تشغيل منضبط وآمن يعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي”. 

حملات وزارة العمل الرقابية 

وستواصل الوزارة حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون.

في نفس السياق أهابت وزارة العمل المواطنين بعدم التعامل مع الشركة الموقوف نشاطها، والتأكد من التعامل فقط مع الشركات المرخَّصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مؤكدة استمرارها في متابعة سوق العمل الخارجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنظمة.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، وبالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والدولية المعنية، عن فتح باب التقديم للدفعات الجديدة ضمن آلية التنقّل للتدريب والعمل في ألمانيا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقّل العمالة في شمال أفريقيا" (THAMM Plus).

يشمل المسار التدريبي للمقبولين تدريبًا لغويًّا ومهنيًّا وثقافيًّا استعدادًا للعمل في ألمانيا، بالإضافة إلى الدعم في إجراءات الاعتراف بالمؤهلات واستخراج التأشيرة.

ويستمر فتح باب التقديم حتى 20 يناير 2026، على أن لا يُلتفت إلى أي طلبات تُقدَّم بعد هذا التاريخ 

للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي:

