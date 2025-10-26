الأحد 26 أكتوبر 2025
بسام راضي يستقبل شيخ الأزهر فى روما

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
استقبل بسام راضي سفير مصر في روما، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالعاصمة الإيطالية، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الذي يعقد اليوم وتنظمه منظمة سانت إيجيديو تحت عنوان "إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام".

برنامج عمل شيخ الأزهر

وأوضح بسام راضي أنه من المقرر أن يُلقي الإمام الأكبر كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تتناول رؤية المسئولية الأخلاقية والإنسانية للقادة الدينيين حول العالم للعمل على إنهاء النزاعات والحروب والصراعات التى تعانى منها الإنسانية، مضيفًا ان المؤتمر سيشارك به عدد من القادة في مقدمتهم البابا ليون الرابع عشر، بابا الفاتيكان والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وملكة بلجيكا، بجانب نخبة من رموز الأديان والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.
 

