بسام راضي يستقبل شيخ الأزهر فى روما

استقبل بسام راضي سفير مصر في روما، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالعاصمة الإيطالية، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الذي يعقد اليوم وتنظمه منظمة سانت إيجيديو تحت عنوان "إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام".

برنامج عمل شيخ الأزهر

وأوضح بسام راضي أنه من المقرر أن يُلقي الإمام الأكبر كلمة رئيسية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تتناول رؤية المسئولية الأخلاقية والإنسانية للقادة الدينيين حول العالم للعمل على إنهاء النزاعات والحروب والصراعات التى تعانى منها الإنسانية، مضيفًا ان المؤتمر سيشارك به عدد من القادة في مقدمتهم البابا ليون الرابع عشر، بابا الفاتيكان والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وملكة بلجيكا، بجانب نخبة من رموز الأديان والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.