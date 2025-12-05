الجمعة 05 ديسمبر 2025
موعد مباراة السعودية وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب السعودية
منتخب السعودية
كأس  العرب 2025، يلتقي منتخب السعودية نظيره منتخب جزر القمر، اليوم الجمعة في إطار الجولة الثانية لدور مجموعات بطولة كأس العرب قطر 2025. 

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثانية في كأس العرب، رفقة منتخبات عمان وجزر القمر والمغرب.

موعد مباراة السعودية وجزر القمر في كأس العرب 

وتنطلق صافرة مباراة منتخب السعودية ضد جزر القمر في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وجزر القمر

 ومن المقرر أن تنقل مباراة السعودية وجزر القمر عبر قنوات beIN SPORTS HD وbeIN Xtra 1 وقناة الكأس ودبي الرياضية وأبو ظبي الرياضية والشارقة الرياضية الكويت الرياضية وعمان الرياضية ومنصة شاشا.

وكان منتخب السعودية، حقق الفوز في الجولة الماضية أمام منتخب عمان بهدفين مقابل هدف، بينما خسر منتخب جزر القمر المباراة الماضية أمام المغرب بثلاثية مقابل هدف. 

ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب المغرب، بينما يتذيل جزر القمر المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

وكان حمادي جامباي، مدرب منتخب جزر القمر، أكد أن فريقه يدخل مواجهة السعودية  في الجولة الثانية من كأس العرب، بشعار واحد وهو تحقيق الفوز ولا شيء غيره، مشددًا على احترامه الكبير للمنافس لكنه أشار إلى ضرورة اللعب بروح هجومية.

وقال جامباي في تصريحاته قبل المباراة: “ليس لدينا خيار غير الفوز أمام المنتخب السعودي، نحترم الخصم لكن علينا أن تكون نزعتنا هجومية”.

وأضاف: ستكون مباراة صعبة أمام المنتخب السعودي، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية.

