مستشفى الطوارئ الجديد بسوهاج يستقبل 222 حالة خلال 24 ساعة

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن مستشفى الطوارئ الجديد بمدينة سوهاج الجديدة شهدت حالة من النشاط المكثف خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، حيث تم استقبال ٢٢٢ حالة طارئة، تنوعت ما بين ٦٨ حالة حوادث وإصابات و١٥٤ حالة مرضية، فيما تم حجز ١٢٤ حالة بالأقسام الداخلية والرعايات، بواقع ٢٩ حالة إصابات و٩٥ حالة مرضية.

استقبال ٢٢٢ حالة طارئة خلال ٢٤ ساعة بمستشفى الطوارئ الجديد بسوهاج وحجز ١٢٤ حالة

وقال النعماني، إن المستشفيات الجامعية تعد أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مشيدًا بالجهد الكبير الذي يبذله الفريق الطبي والتمريضي في ظل الأعداد المتزايدة التي يتم استقبالها يوميًا، خاصة في مستشفى الطوارئ التي تمثل خط الدفاع الأول في استقبال الحالات الحرجة والطارئة، حيث بلغت قوه اشغال مستشفى الطورائ أيضًا خلال اليوم ٢٦٦ حالة موزعة بين مختلف الأقسام الداخلية والعنايات ما يعكس حجم الضغط والإقبال على خدمات الطوارئ بالمستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن العمل داخل المستشفى يتم وفق منظومة دقيقة تسعى إلى تقديم الخدمة الطبية بأعلى جودة وفي أسرع وقت، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تم حجزها خلال هذا اليوم يعكس حجم المجهود المبذول من الأطقم الطبية، ومدى جاهزية المستشفى للتعامل مع هذا الكم من الحالات على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المستشفى استقبل خلال يوم واحد ٢٢٢ حالة، تم تصنيفها فور وصولها إلى حالات حرجة ومرضية، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لها، مضيفًا أن ١٢٤ حالة منها استدعت الحجز لمتابعة الحالة الصحية بشكل مكثف داخل الأقسام الداخلية والعنايات.

فيما أشار الدكتور محمد يونس مدير مستشفى الطوارئ، إلى أن فريق الطوارئ يعمل بأقصى طاقته وعلى مدار الساعة لتوفير الخدمة الفورية للحالات، خاصة في ظل تزايد أعداد الحوادث والإصابات، مؤكدًا أن غرف العمليات، ووحدات العناية، والاستقبال، في حالة جاهزية تامة لاستيعاب أي طوارئ.

وأضاف الدكتور عبدالباسط علي أحمد، نائب مدير الطوارىء ان قوة الأشغال تضمنت الحد الاقصي للعنايات ١٥ حالة بعناية التخدير، و١٢ حالة بعناية القلب، و١٩ طفلًا بالحضانة وعناية المبتسرين، إلى جانب ١٠ حالات بعناية الأطفال المركزة، و٦ حالات بالعناية الصدرية، و١٥ حالة بعناية الأعصاب، و٦ حالات بعناية إصابات الرأس. كما استقبل قسم النساء والتوليد ٢٥ حالة ولادة متعسرة، وتم التعامل مع ١٥ حالة بقسم العظام، إضافة إلى حجز ٤٠ حالة باستقبال الأطفال، وتواجد ٣٢ مريضًا بقسم الباطنة، وبلغ عدد الحالات بجناح (أ) و(ب) بعد العمليات الجراحية ٦١ حالة، بينما استقبلت عناية الباطنة المتوسطة ١٠ حالات.

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