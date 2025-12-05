الحصر العددي يكشف مفاجآت في انتخابات دائرة إمبابة.. مرشح متوفى يحصل على الترتيب الرابع وأصوات إيهاب الخولي تتراجع من 22 ألف إلى 1300 صوت

18 حجم الخط

كشف الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الجولة الأولى للمرة الثانية بدائرة إمبابة بالجيزة، عن عدد من المفاجآت، ومنها ضعف إقبال الناخبين في عملية التصويت، وحصول أحد المرشحين الذي توفي في اليوم الثاني من أيام التصويت بالداخل على الترتيب الرابع بين المرشحين في عدد من الأصوات.

انخفاض عدد الأصوات

وأيضا يأتي ضمن المفاجآت بدائرة إمبابة، انخفاض عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح إيهاب الخولي مقارنة بما سبق وحصل عليه في المرة السابقة الملغاة بذات الدائرة.

الحصر العددى لأصوات الناخبين

وجاء الحصر العددى لأصوات المرشحين كالتالي:

الطيب محمد أحمد: 12,715 صوتًا

نشوى حسن الديب: 9,937 صوتًا

وليد محمود: 9,529 صوتًا

سعيد عبد الواحد 3,463 صوتًا

أحمد محمد أحمد: 2,879 صوتًا

أحمد خلف الله المنشاوي: 1,941 صوتًا

شادية محمود ثابت: 1,619 صوتًا

حسام محمد كامل: 1,495 صوتًا

أحمد السيد محمود: 1,317 صوتًا

إيهاب عبد الخالق الخولي: 1,311 صوتًا

رأفت نصحي رياض: 1,094 صوتًا

منى علي محمد علي: 663 صوتًا

طارق أحمد محمد العقرب: 583 صوتًا

سامح محمد سعد 460 صوتًا

ووفقا لذلك الحصر العددي ستكون الإعادة بين كل من:

الطيب محمد أحمد: 12,715 صوتًا

نشوى حسن الديب: 9,937 صوتًا

وليد محمود: 9,529 صوتًا

أحمد محمد أحمد: 2,879 صوتًا، بدلا من سعيد عبد الواحد 3,463 صوتًا الذي توفى.

نتيجة الانتخابات

بينما كان في الاقتراع الأول الملغى نتيجة الانتخابات هى الإعادة بين كل من:

وليد المليجي (مستقبل وطن): 28,106

أحمد العجوز (مستقل): 25,205

إيهاب الخولي (المحافظين): 22,860

أحمد عبد القادر (حزب الجيل الديمقراطي): 20,310

وكانت المرشحة نشوى الديب حاصلة علي نحو 12 ألف صوت.

وفاة أحد المترشحين

وكان الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، قال إن وفاة أحد المترشحين لن يؤثر في العملية الانتخابية، حيث سيتم استبعاد نتيجته وتصعيد المرشح التالي له في عدد الأصوات، عند حصر عدد الأصوات لكل مترشح.

وأضاف في تصريح خاص لـ فيتو، أن المادة 20 المعدلة بقانون مجلس النواب جاء نصها على النحو الآتي: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين"، كما أشارت المادة إلى إعلان ذلك التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.