بعد انتهاء الحصر العددي، موعد إعلان نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة والطعن عليها

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، أعمال الفرز، بعد انتهاء عملية التصويت في الداخل بالجولة الأولى للدوائر الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك تمهيدا لإعلان نتيجة تلك الجولة للمرحلة الأولى رسميا يوم 11 ديسمبر المقبل.

الطعن على نتيجة الدوائر الملغاة

ومن المقرر أن يتم فتح الباب للطعن على تلك النتيجة عقب إعلانها رسميا لمدة 48 ساعة، لتتولى المحكمة الإداريا العليا الفصل فيها.



وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات 50% من المواعيد المنصوص عليها بالجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال إجراء الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات ويتبقى فقط الإعادة لهما بالإضافة إلى إجراء الانتخابات من جديد في 19 دائرة في 7 محافظات من المرحلة الأولى لتلك لانتخابات.



وبدأت أول أمس الأربعاء عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، وجولة الإعادة بالمرحلة الأولى في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط.



وتجرى انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر، وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة إن وجدت يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

