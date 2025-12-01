بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية بـ"الصحة الحيوانية" يحصل على الاعتماد الدولي

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصول مركز بحوث الجينوم وتشخيص أمراض الفصيلة الخيلية والتنسيب، بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لـمركز البحوث الزراعية، على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد الإيجاك.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن ذلك الإنجاز يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار تطوير الجهود البحثية وتطبيق معايير الجودة العالمية لخدمة القطاعين الزراعي والحيواني، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشارت إلى أن هذا الاعتماد يعد هو المعيار العالمي لكفاءة معامل الفحص والمعايرة، كما يشكل نقلة نوعية في قدرات مصر التشخيصية لأمراض الفصيلة الخيلية، لافتة إلى أن الاعتماد قد شمل مجموعة من أهم وأدق الاختبارات التشخيصية، لمرضي الرعام والداعوم.

وأضافت عيد أن هذا الاعتماد يمثل أهمية كبيرة في منظومة فحوصات أمراض الفصيلة الخيلية في مصر، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في جميع مراحل العمل، بدءًا من استلام العينات وحتى إصدار النتائج؛ مما يضمن دقة وموثوقية عالية في تشخيص أمراض خطيرة مثل الرعام والداعوم.

ووجهت مدير المعهد الشكر لفريق الباحثين بالمعهد، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهودهم "المخلصة"، والتزامهم الدائم بمعايير الجودة وتفانيهم في خدمة أهداف المعهد والوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.