الجمعة 05 ديسمبر 2025
الأهلي يواصل اليوم تحضيراته استعدادا لمباراة إنبي

يواصل الأهلي استعداداته اليوم على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر تأهبًا لمواجهة إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، وذلك في 11 ديسمبر الجاري، ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

بطولة كأس عاصمة مصر تنطلق فى التوقف الدولي
وينطلق كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

