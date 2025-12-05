تفوق للمستقلين، إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات في الدائرة الثانية بالفيوم

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الثانية بمحافظة الفيوم، مقرها مركز إطسا، الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الإعادة بماراثون مجلس النواب 2025.

وجاء الحصر العددي للأصوات كالتالي:

مصطفي البنا “مستقل” 36 ألفًا و325 صوتًا.

حسام خليل 35 ألفًا “مستقل” و640 صوتًا.

ياسر سلومة “التحالف الوطني” 22600 صوت.

حمد شعث “التحالف الوطني” 19500 صوت.

الناخبون المقيدون بجداول الانتخابات بالفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخبًا، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية في 284 مركزًا انتخابيًّا يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحًا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الاربع

تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الأولى التي تضم قسم أول وثان ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحًا 11 مستقلًّا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتي تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحًا 15 مستقلًّا و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

ويبلغ إجمالي المقاعد المخصصة للمحافظة في الانتخابات 19 مقعدًا منهم 9 في القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

