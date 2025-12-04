الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بيتك في مصر، تفاصيل وأسعار شقق ظلال بالقاهرة الجديدة

شقق
شقق
18 حجم الخط

 كشفت  وزارة الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل وأسعار شقق ظلال بمدينة القاهرة الجديدة، والتى تطرحها الوزارة للمصريين العاملين بالخارج ضمن مبادرة بيتك في مصر.

وتراوح سعر الشقة ما بين 3,866,310 - 9,457,630 جنيه والشقق بمساحات تتراوح ما بين 114 - 227 مترا مربعا والشقق كاملة التشطيب.

 ويضم الطرح الجديد 892 وحدات سكنية وتجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومثلث ماسبيرو والقاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر.

والحجز والتقديم من خلال موقع مبادرة بيتك في مصر والسداد بالدولار.

تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج

 وأكدت الوزارة على أن الطرح الجديد يأتي لتلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية الطلب على زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى.

وحددت وزارة الإسكان أنظمة سداد الوحدات  كالتالي:

 ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﻘﺮرة 5,000 دولار ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻳﻀﺎف ﻣﺒﻠﻎ 50 دولارا ﻣﺼﺎرﻳﻒ دراﺳﺔ ﻻﺗﺴﺘﺮد ﻛﺪﻓﻌﺔ واﺣﺪة، وﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﺑﺎﻗﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ:

البديل الأول: الحصول على خصم بنسبة 7% من قيمة الوحدة.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (50%) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ  اﻟﻮﺣﺪة  ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة وﺳﺪاد (%50) ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

البديل الثاني: الحصول على خصم بنسبة 5% من قيمة الوحدة.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (%50) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة وﺳﺪاد (%50) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

البديل الثالث: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (%30) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة وﺳﺪاد (%70) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة (3) ﺳﻨﻮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮم إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ اﻟﻰ (%2) ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و(%0.5) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

البديل الرابع: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة، يخص كل المشروعات ما عدا شقق ديارنا.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (%15) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة.

ﺳﺪاد (%10) ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.

ﺳﺪاد (%75) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة 5) - 7 - (10 ﺳﻨﻮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ إﻟﻰ (%2) ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و(%0.5) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻻول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة.

ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ 1,500) (USD دﻓﻌﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﺗﺒﺪأ أول دﻓﻌﺔ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺠﺰ وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم.

ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ 2,000) (USD ﻛﺪﻓﻌﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﺛﻼث دﻓﻌﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺠﺰ.

اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﺪاد ﻧﺴﺒﺔ (%50) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

ﺳﺪاد (%50) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة 5) - (7 ﺳﻨﻮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ إﻟﻰ (%2) ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و(%0.5) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية المجتمعات العمرانية القاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

السعودية والسودان وغزة وباقي القضايا الإقليمية.. وزير الخارجية يجيب عن شواغل المواطنين في حوار شامل مع الزميلة مجلة الأهرام العربي

منتخب سوريا يخطف تعادلًا قاتلًا من قطر 1/1 في كأس العرب

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

هبة عبد العزيز تستأنف تصوير فيلم الحارس مع هاني سلامة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

عمر خربين يسجل أجمل أهداف كأس العرب 2025 (فيديو)

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يوضح أثر أبو بكر الصديق في بناء الدولة الإسلامية على العدل والمساواة

من السنة النبوية، حكم قراءة سورة يس أثناء دفن الميت

متى يكون تعدد الزوجات حلالا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads