تخص المصريين والعالم، وزير الإنتاج الحربي يكشف الرسالة من معرض "إيديكس 2025"

18 حجم الخط

أكد المهندس محمد صلاح، وزير الإنتاج الحربي، أن معرض "إيديكس 2025" يمثل رسالة طمأنة للمواطن المصري بأن قواته المسلحة قوية وجاهزة لمواجهة المتغيرات المتسارعة في المنطقة.

وأضاف أن الأحداث الراهنة تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير لضمان جاهزية الدولة وتعزيز قدراتها الدفاعية.

العرض يعكس التطور الكبير في قطاع التسليح المصري

وأوضح الوزير، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أن ما يُعرض في معرض إيديكس 2025 يعكس حجم التطور التكنولوجي والصناعي الذي يشهده قطاع التسليح المصري.

وأشار إلى أن أول ما تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي كان منظومة "رعد 200" المطوّرة، كما أعلن عن تطوير مدفع 23 مم ليصبح أسرع وأكثر قوة في الأداء.

وأضاف أن جميع المعدات المشاركة خضعت لاختبارات دقيقة من قبل مقاتلي القوات المسلحة للتأكد من كفاءتها، مؤكدًا أن المعرض يظهر منظومة متكاملة لتلبية احتياجات الجيش بما يتوافق مع أحدث التطورات في عالم التسليح.

مركبة "سيناء إصلاح ونجدة" إنتاج وتصميم مصري بالكامل

أكد الوزير أن مركبة "سيناء إصلاح ونجدة" تعد تصميمًا وإنتاجًا مصريًا كاملًا، موضحًا أنها مزودة بونش قادر على حمل وجر 30 طنًا، ما يجعلها واحدة من أهم المركبات الداعمة لعمليات الإصلاح والإنقاذ في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تتولى تدريب وتصنيع احتياجات القوات المسلحة والداخلية من المركبات والأسلحة والذخائر، مع التركيز على تعميق الصناعة الوطنية واستخدام خامات مصرية بالكامل لضمان عدم الاعتماد على الخارج في أوقات الأزمات.

الصناعة الدفاعية المصرية تتقدم محليًا وإقليميًا

كشف الوزير أن الوزارة تعمل منذ تولي الراحل اللواء محمد العصار على إنتاج الصلب المدرع محليًا، وإنشاء مصنع للصلب داخل الوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع إحدى أكبر الشركات الخاصة لإنتاج خامات متطورة تلبي احتياجات الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن تطوير الصلب المدرع يعد إنجازًا صناعيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن الأردن يستعد لاستيراد الصلب المدرع المصري، ما يعكس قدرة الصناعة الدفاعية المصرية على المنافسة إقليميًا وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.