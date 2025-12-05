بالأرقام، نتائج حملة مرورية على الطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.

وأسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها الخدمات المرورية المنتشرة علي الطرق الصحراوية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1120 مخالفة تجاوز سرعات و109 مخالفات سير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 69 دراجة نارية مخالفة، 72 مخالفة موقف عشوائى، 136 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

