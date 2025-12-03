بالأرقام، نتائج حملة مرورية مكبرة على الطرق الزراعية خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور استهدفت الطرق الزراعية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1099 مخالفة تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 51 دراجة نارية مخالفة، 76 مخالفة موقف عشوائى، 117 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



5 نصائح مهمة لتوفير الوقت والقيادة بثقة في زحمة المرور

إذا كنت تقود متجه لعملك أو لتوصيل أبنائك إلى مدارسهم، أو قضاء بعض الرحلات داخل المدينة خلال أوقات الذروة المرورية، فإن ’اونستار‘ تُعتبَر شريكك الموثوق للاتصال داخل المركبة، وتقدّم لك خمس نصائح للقيادة الذكية تساعدك على البقاء متمتعًا بالهدوء والثقة والسيطرة كالتالي:

– خطِّط بأسلوب أكثر ذكاء وأكثر هدوء

قد يراودك إحساس بعدم القدرة على تفادي فوضى ساعات الذروة، لكن هذا ليس أمرًا حتميًا. فتعديل وقت انطلاقك ليصبح قبل انطلاقك بمدة 10 إلى 15 دقيقة قد يساعدك على تفادي أسوأ الازدحامات المرورية التي يُمكِن أن تواجهها.

- تفادي التقاطعات والطرق والأماكن الساخنة قبل أن تؤدّي لإبطاء طريقك

الأمر لا يتعلّق فقط بوقت قيادتك، بل أيضًا بمكان القيادة. فالتقاطعات الرئيسية، مناطق تجمّع المدارس، ومراكز الأعمال النشطة يُمكِن أن تتحوّل بسرعة إلى ما يشبه عنق الزجاجة خلال ساعات الذروة.

– التركيز على القيادة بمساعدة التقنيات الذكية وعدم الانشغال عن الطريق

لو تباطأت حركة السير، يجب الا يؤثر ذلك على تركيزك على الطريق، فالإلهاء يشكّل أحد أبرز المخاطر خلال الزحمة العالية، خصوصًا عند القيادة على الطرقات كثيرة الحركة في المدينة. فمن السهل الالتهاء بسبب الهاتف أو الشاشة الوسطية، أو تعديل الموسيقى، أو تفحّص الاتجاهات، وأي نظرة خاطفة بعيدًا عن الطريق قد تؤدّي لوقوع أخطاء فادحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.