إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناول وجبة كشري من مطعم شهير بالغربية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، واقعة تسمم غذائي أصيب خلالها 9 أشخاص إثر تناولهم وجبات كشري من أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

وتلقت غرفة عمليات الصحة بمحافظة الغربية إخطارا يفيد بوصول 9 حالات إلى مستشفى المحلة العام يعانون من قيء وإسهال واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبات جاهزة من المطعم المشار إليه.

وعلى الفور انتقل فريق من الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بمحافظة الغربية إلى المطعم لسحب عينات من الوجبات ومياه الاستخدام وفحص بيئة العمل.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت مصادر طبية بمحافظة الغربية أن جميع الحالات تتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى وحالتهم مستقرة ومن المقرر خروجهم فور الاطمئنان على تحسنهم.

وتواصل مديرية الصحة بالغربية متابعتها للواقعة لحين صدور نتائج التحاليل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

