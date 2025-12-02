أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة

18 حجم الخط

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية محاولة نصب خطط لها تشكيل عصابي متخصص في ترويج قطع آثار مزيفة بعدما تمكنت قوة من فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود من ضبط أربعة متهمين بحوزتهم تمثال يشتبه في أثريته حاولوا من خلاله خداع أحد المواطنين والاستيلاء على مبلغ مالي كبير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لضباط فرع البحث الجنائي تفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض تمثال يرجح أثريته للبيع مقابل مليون جنيه بعد أن حصل وشركاؤه من الضحية والمقيم بمركز المحلة على دفعة مقدمة بلغت 500 ألف جنيه مع الاتفاق على تسليم باقي المبلغ عند إتمام الصفقة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات جرى تشكيل فريق بحث ووضع خطة مُحكمة لضبط الجناة حيث نفذت عدة أكمنة ثابتة ومتحركة انتهت بالقبض على أفراد التشكيل الأربعة بينهم 2 من سكان مركز المحلة وضبط التمثال المزيف المستخدم في عملية الاحتيال.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة قبل إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت التحفظ على التمثال وإحالته للجهات المختصة لفحصه وبيان مدى أثريته.

كما وجهت النيابة إدارة البحث الجنائي بمحافظة الغربية باستكمال التحريات حول نشاط التشكيل العصابي وبيان ما إذا كان المتهمون قد ارتكبوا وقائع مشابهة خلال الفترة الماضية.

